Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров ще участва на турнира в Лос Кабос

Григор Димитров ще участва на турнира в Лос Кабос

9 Юли, 2026 20:12 430 1

  • тенис-
  • григор димитров-
  • atp 250-
  • турнира-
  • лос кабос-
  • мексико-
  • уайлд кард-
  • стив джонсън

Българската тенис звезда получи специална покана за юбилейното издание на престижния турнир в Мексико

Григор Димитров ще участва на турнира в Лос Кабос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенисист Григор Димитров ще украси с присъствието си десетото издание на ATP 250 турнира в Лос Кабос, Мексико. Организаторите отличиха първата ни ракета с желаната „уайлд кард“, с което му предоставиха възможност да се включи в надпреварата на твърдите кортове в един от най-важните моменти в историята на събитието.

Димитров вече има опит на мексиканска земя – през 2019 година той дебютира в Лос Кабос с драматична победа над американеца Стив Джонсън, но впоследствие приключи участието си на осминафиналите след двубой с Гуидо Пея.

Любопитен щрих от миналото на турнира е необичайното му провеждане през 2020 г., когато пандемията от COVID-19 наложи виртуален формат. Тогава феновете определяха победителите чрез онлайн гласуване, а именно Григор Димитров триумфира като шампион в това уникално издание.

Тазгодишният турнир ще се състои между 25 юли и 1 август, като организаторите обещават още по-вълнуващи емоции и оспорвана конкуренция. Директорът на събитието, Хосе Антонио Фернандес, не скри гордостта си от постигнатото през последното десетилетие: „2026 година е изключително специална за нас. Отбелязваме десет години, изпълнени с труд, страст и незабравими моменти. Ще продължим да надграждаме и да предлагаме тенис от най-високо ниво.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успех и все така високо

    2 0 Отговор
    Бъди здрав и не обръщай внимание на тук злобеещите против теб
    Те са завистливи неможаки !

    20:49 09.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове