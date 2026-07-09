Григор Димитров ще участва на турнира в Лос Кабос

Българският тенисист Григор Димитров ще украси с присъствието си десетото издание на ATP 250 турнира в Лос Кабос, Мексико. Организаторите отличиха първата ни ракета с желаната „уайлд кард“, с което му предоставиха възможност да се включи в надпреварата на твърдите кортове в един от най-важните моменти в историята на събитието.

Димитров вече има опит на мексиканска земя – през 2019 година той дебютира в Лос Кабос с драматична победа над американеца Стив Джонсън, но впоследствие приключи участието си на осминафиналите след двубой с Гуидо Пея.

Любопитен щрих от миналото на турнира е необичайното му провеждане през 2020 г., когато пандемията от COVID-19 наложи виртуален формат. Тогава феновете определяха победителите чрез онлайн гласуване, а именно Григор Димитров триумфира като шампион в това уникално издание.

Тазгодишният турнир ще се състои между 25 юли и 1 август, като организаторите обещават още по-вълнуващи емоции и оспорвана конкуренция. Директорът на събитието, Хосе Антонио Фернандес, не скри гордостта си от постигнатото през последното десетилетие: „2026 година е изключително специална за нас. Отбелязваме десет години, изпълнени с труд, страст и незабравими моменти. Ще продължим да надграждаме и да предлагаме тенис от най-високо ниво.“