Новини
България »
Две дружества от групата на „Лукойл“ са обявени за част от националната ни сигурност

Две дружества от групата на „Лукойл“ са обявени за част от националната ни сигурност

29 Юли, 2026 22:54 625 5

  • лукойл-
  • дружества-
  • национална сигурност

Така няма да се стигне до връщане на оперативния контрол върху дружеството на руските собственици

Две дружества от групата на „Лукойл“ са обявени за част от националната ни сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На закрито заседание Министерският съвет е решил двете дружества от групата на „Лукойл“ да бъдат обявени за обекти, свързани с националната ни сигурност, съобщи бТВ.

Става въпрос за „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл България Бункер“ ЕООД.

Така няма да се стигне до връщане на оперативния контрол върху дружеството на руските собственици и мениджъри след влизането в сила на решението на Конституционния съд.

Прекъсва се и възможността за арбитражни дела срещу държавата, казаха от правителството.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Държавата да ги купи а не да граби частна собственост.

    Коментиран от #4

    22:55 29.07.2026

  • 2 Пич

    0 0 Отговор
    Ами добре, но да видим!!!
    Ако няма да има с какво да го зареждат...

    22:57 29.07.2026

  • 3 Чорапа пак нещо ни баламосва!

    0 1 Отговор
    Трай коньо за зелена трева!
    Нещо като Боташ!

    23:07 29.07.2026

  • 4 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Подкрепям !

    23:50 29.07.2026

  • 5 баба ти от Пловдив

    0 0 Отговор
    е те в гр Цуг! дано този път да помогнат на България, понеже добруджанската банка от ЮАР пак в Цуг!!!!!

    00:00 30.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове