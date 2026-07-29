Две дружества от групата на „Лукойл“ са обявени за част от националната ни сигурност

На закрито заседание Министерският съвет е решил двете дружества от групата на „Лукойл“ да бъдат обявени за обекти, свързани с националната ни сигурност, съобщи бТВ.

Става въпрос за „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл България Бункер“ ЕООД.

Така няма да се стигне до връщане на оперативния контрол върху дружеството на руските собственици и мениджъри след влизането в сила на решението на Конституционния съд.

Прекъсва се и възможността за арбитражни дела срещу държавата, казаха от правителството.