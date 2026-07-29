Две дружества от групата на „Лукойл“ са обявени за част от националната ни сигурност

На закрито заседание Министерският съвет е решил двете дружества от групата на „Лукойл“ да бъдат обявени за обекти, свързани с националната ни сигурност, съобщи бТВ.
Става въпрос за „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл България Бункер“ ЕООД.
Така няма да се стигне до връщане на оперативния контрол върху дружеството на руските собственици и мениджъри след влизането в сила на решението на Конституционния съд.
Прекъсва се и възможността за арбитражни дела срещу държавата, казаха от правителството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
22:55 29.07.2026
2 Пич
Ако няма да има с какво да го зареждат...
22:57 29.07.2026
3 Чорапа пак нещо ни баламосва!
Нещо като Боташ!
23:07 29.07.2026
4 Зеления
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Подкрепям !
23:50 29.07.2026
5 баба ти от Пловдив
00:00 30.07.2026