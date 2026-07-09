Ива Иванова на крачка от нов триумф: Българката достигна финала на двойки в Бъзъу

Ива Иванова продължава доброто си представяне на международната тенис сцена! Младата българска надежда си осигури място на финала на двойки в престижния турнир на клей в румънския град Бъзъу, където наградният фонд възлиза на внушителните 35 000 долара.

В динамичен и оспорван полуфинален сблъсък, Иванова и нейната партньорка Ламис Алхюсеин Азиз от Египет демонстрираха отлична сработка и хладнокръвие. Двете тенисистки елиминираха румънския дует Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску с категоричното 6:4, 6:4, като срещата продължи 90 минути и предложи истинско зрелище за феновете.

В решаващия мач за трофея, Ива Иванова и Азиз, които са поставени под номер 4 в основната схема, ще се изправят срещу победителките от другия полуфинал. Там сили мерят италианките Беатриче Ричи и Федерика Сако срещу румънките Алесия Бряз и Кристиана Николета Тодони.

До момента Ива Иванова вече има една титла на двойки от турнирите на ITF World Tennis Tour, а сега е на прага да добави още един трофей към своята витрина.