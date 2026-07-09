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Алехандро Гарначо пред дилема: Ще остане ли на „Стамфорд Бридж“ или ще поеме по нов път?

Алехандро Гарначо пред дилема: Ще остане ли на „Стамфорд Бридж“ или ще поеме по нов път?

9 Юли, 2026 21:34 469 0

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Аржентинското крило на Челси е обект на засилен интерес, а бъдещето му в Лондон изглежда неясно

Алехандро Гарначо пред дилема: Ще остане ли на „Стамфорд Бридж“ или ще поеме по нов път? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Алехандро Гарначо, талантливото крило на Челси, може да напусне „Стамфорд Бридж“ още това лято. Според уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, клубът е готов да изслуша предложения за постоянен трансфер на аржентинския национал, стига офертите да бъдат достатъчно примамливи.

Гарначо пристигна в Челси преди година, след като премина от Манчестър Юнайтед с големи очаквания и амбиции. Въпреки че се адаптира бързо към лондонския гранд, интересът към него не стихва. Клубове от цяла Европа следят изявите му и са готови да се борят за подписа му, ако „сините“ решат да се разделят с него.

През изминалия сезон 22-годишният Гарначо изигра цели 43 мача във всички турнири, като отбеляза 8 гола и асистира за още 4 попадения. За 2153 минути на терена той демонстрира скорост, техника и усет към гола – качества, които не остават незабелязани от скаутите на водещи европейски клубове.

Бъдещето на Гарначо в Челси остава под въпрос. Ако не пристигне достатъчно атрактивна оферта, аржентинецът ще продължи да носи синята фланелка и през следващия сезон. Но ако някой клуб извади сериозна сума, раздялата изглежда напълно възможна.


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