Алехандро Гарначо пред дилема: Ще остане ли на „Стамфорд Бридж“ или ще поеме по нов път?

Алехандро Гарначо, талантливото крило на Челси, може да напусне „Стамфорд Бридж“ още това лято. Според уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, клубът е готов да изслуша предложения за постоянен трансфер на аржентинския национал, стига офертите да бъдат достатъчно примамливи.

Гарначо пристигна в Челси преди година, след като премина от Манчестър Юнайтед с големи очаквания и амбиции. Въпреки че се адаптира бързо към лондонския гранд, интересът към него не стихва. Клубове от цяла Европа следят изявите му и са готови да се борят за подписа му, ако „сините“ решат да се разделят с него.

През изминалия сезон 22-годишният Гарначо изигра цели 43 мача във всички турнири, като отбеляза 8 гола и асистира за още 4 попадения. За 2153 минути на терена той демонстрира скорост, техника и усет към гола – качества, които не остават незабелязани от скаутите на водещи европейски клубове.

Бъдещето на Гарначо в Челси остава под въпрос. Ако не пристигне достатъчно атрактивна оферта, аржентинецът ще продължи да носи синята фланелка и през следващия сезон. Но ако някой клуб извади сериозна сума, раздялата изглежда напълно възможна.