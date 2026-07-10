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Лудогорец затвърди формата си с нова победа в контролите

Лудогорец затвърди формата си с нова победа в контролите

10 Юли, 2026 15:21 603 2

  • лудогорец-
  • септември софия-
  • стадион „христо ботев“-
  • благоевград-
  • емерсон родригез

Емерсон Родригез донесе успеха срещу Септември, „орлите“ завършват лагера си в Благоевград

Лудогорец затвърди формата си с нова победа в контролите - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лудогорец продължава да демонстрира стабилна форма по време на летните си проверки. Разградчани записаха втора поредна победа, след като надделяха с 1:0 над Септември (София) в приятелски двубой, който се проведе на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград.

Ключовият момент в срещата настъпи в 61-ата минута, когато Емерсон Родригез се оказа на точното място в точното време. След мощен удар на Руан Круз, вратарят на столичани успя да избие топката, но Родригез бе безпогрешен при добавката и реализира единственото попадение в мача.

Въпреки минималния резултат, двата тима създадоха редица голови положения. Лудогорец бе по-настоятелен в атака, но и Септември не остана длъжен, като през първата част също имаше шанс да открие резултата. В крайна сметка, защитата на „орлите“ удържа натиска и запази мрежата си суха.

Това бе предпоследната проверка за Лудогорец по време на лагера в Благоевград. По-късно днес, от 18:00 часа, тимът ще премери сили с албанския Теута на същия стадион. След края на този двубой, тимът ще се завърне в Разград, където ще продължи финалната фаза от подготовката си за новия сезон.


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  • 1 чевстен ционист

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    Лудогорец има бъдеще само ако Падищахът ги купи покрай магистралата.

    15:29 10.07.2026

  • 2 Фен

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    Без треньор без нови качествени футболисти Лудогорец няма да е конкурентен за призовите места в новото първенство . Явно има някакъв проблем който стопира мощният от години Лудогорец и дано братята собственици да вземат мерки и вдигнат отбора за бъдещи успехи .

    16:32 10.07.2026

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