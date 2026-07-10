Лудогорец затвърди формата си с нова победа в контролите

Лудогорец продължава да демонстрира стабилна форма по време на летните си проверки. Разградчани записаха втора поредна победа, след като надделяха с 1:0 над Септември (София) в приятелски двубой, който се проведе на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград.

Ключовият момент в срещата настъпи в 61-ата минута, когато Емерсон Родригез се оказа на точното място в точното време. След мощен удар на Руан Круз, вратарят на столичани успя да избие топката, но Родригез бе безпогрешен при добавката и реализира единственото попадение в мача.

Въпреки минималния резултат, двата тима създадоха редица голови положения. Лудогорец бе по-настоятелен в атака, но и Септември не остана длъжен, като през първата част също имаше шанс да открие резултата. В крайна сметка, защитата на „орлите“ удържа натиска и запази мрежата си суха.

Това бе предпоследната проверка за Лудогорец по време на лагера в Благоевград. По-късно днес, от 18:00 часа, тимът ще премери сили с албанския Теута на същия стадион. След края на този двубой, тимът ще се завърне в Разград, където ще продължи финалната фаза от подготовката си за новия сезон.