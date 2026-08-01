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БСП отбелязва 135 години на Бузлуджа

БСП отбелязва 135 години на Бузлуджа

1 Август, 2026 10:20 376 24

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  • партия-
  • 135 години

Партията търси нова посока след отпадането от парламента

БСП отбелязва 135 години на Бузлуджа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската социалистическа партия отбелязва 135 години от началото на организираното социалистическо движение с традиционния събор на връх Бузлуджа. Годишнината идва в труден момент за левицата, след като остана извън парламента и загуби държавната си субсидия. От партията признават, че ситуацията е тежка, но отричат да има масов отлив на членове и заявяват, че БСП се нуждае от нова мотивация и ясна посока на развитие, съобщава БНТ.

На историческата поляна на връх Бузлуджа започнаха да пристигат социалисти от различни краища на страната за традиционния събор на БСП. Преди официалната част на събитието са проведени дискусии и срещи с младежките организации, посветени на бъдещето на партията. Иван Кръстев от БСП заяви, че и тази година се очаква хиляди социалисти да се съберат на историческия връх.

„Както и всяка година, очакваме хиляди социалисти от страната да се присъединят към нашия традиционен събор. Най-важното е, че на тази поляна се събират не просто хора – събират се съмишленици, събират се приятели, събират се хора, обединени от идеали.“

По думите му основният приоритет пред партията в навечерието на президентските избори е изборът на кандидат, който да бъде достоен държавен глава.

„Най-важната мотивация при участието в президентските избори е най-вече фигурата, на която трябва да поверим да представлява народа и страната, да бъде върховен главнокомандващ. В лицето на Илияна Йотова, разбира се, ние имаме един такъв авторитет, който несъмнено е изборът на българските социалисти.“

Кръстев призна, че след отпадането на БСП от Народното събрание партията се намира в трудна ситуация, но подчерта, че липсата ѝ в парламента не е от полза за политическия живот.

„Да, определено ситуацията за БСП е тежка, определено не е нормална за нас, но бих казал, че пропускът и липсата в случая на БСП от Народното събрание не е в полза на никого. Видяхме го това и през последните един-два месеца, докато текат дебатите по бюджета.“

По отношение на членската маса той заяви, че няма масово напускане на партията, но е необходима нова мотивация за социалистите.

Кръстев отново потвърди подкрепата на партията за кандидатурата на Илияна Йотова за президент и изрази увереност, че тя може да осигури приемственост в президентската институция.

„Очакванията ни са Илияна Йотова да продължи да бъде същият авторитетен държавен глава, какъвто е и в момента – човек с безспорен политически и международен опит, човек, който е гордост не само за Българската социалистическа партия, която я е издигала два пъти за вицепрезидент, но е гордост, мисля, и за всеки един българин.“

Според него именно президентската институция е гаранция за стабилност в настоящата политическа обстановка.

„Очакванията са ни най-вече България да продължи да има в лицето на президентската институция онази институционална стабилност, която в момента, в кризи, да гарантира един балансиран път на развитие.“

Той коментира, че съдбата на сградата не определя бъдещето на партията.

„Сградата за нас е една емблема, но сградата в крайна сметка не носи същността на партията, не носи социалистическото движение. Това би било дори един от лесните проблеми, които трябва да решим, защото празна сграда без хора в крайна сметка не носи нищо за никого.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смерт

    4 3 Отговор
    на куманизъма!!!

    Коментиран от #3

    10:32 01.08.2026

  • 2 хъхъ

    8 1 Отговор
    Червените милионери пак ще громят на думи капитализма, страшна работа...

    Коментиран от #5, #11

    10:35 01.08.2026

  • 3 бай тодар

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "смерт":

    куанизъма е едно недоносче!

    Коментиран от #9, #12, #24

    10:36 01.08.2026

  • 4 мечтае човечеца пак да се върна

    6 0 Отговор
    на бял кон на хранилката в парла ментата
    ама другите връмвари за заели местенца на хранилките си

    10:38 01.08.2026

  • 5 реалистъ

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Червените милионери вече са прогресивни. Само още живите червени бабички вярват в някакъв комунизъм, който се оказа една измама и катастрофира.

    Коментиран от #8

    10:39 01.08.2026

  • 6 Ами То Хубаво !

    1 0 Отговор
    Ама Къде Му Отиде ?

    Акъла ?

    10:40 01.08.2026

  • 7 Чума

    0 5 Отговор
    Мен хулите не ме смущават,

    врагът с които те покри —

    аз знам, аз вярвам, че си права,

    когато съгрешиш дори!

    Води ме, Партийо, води ме,

    под свойте бойки знамена!

    Свети с червеното си име

    чрез хилядите имена!

    Хе! Като написах ,,Води ме.." и излезе не партийо, а скандалното ,,в някоя квартална кръчма"! Ужаст!

    10:41 01.08.2026

  • 8 кумунизма

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "реалистъ":

    се разпадна преди 100 години дори в раша но от българските кумунисти по прости няма

    Коментиран от #13, #23

    10:41 01.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Чума

    1 0 Отговор
    Има за какво да се борите, другарки и другари! Ето, същественото се изтрива, несъщественото - тиражира!

    10:44 01.08.2026

  • 11 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Коментарът ти е верен... Но се учудвам, че се титуловат 135-годишна партия..... Пълна глупост..... Сегашното БСП няма нищо общо със социалистите когато са образували партията, а с БКП хептен.... От как червената олигархия свали Тодор Живков, бсп-то върви към отпадналата необходимост, особено след стани шеф, кирчо червения олигарх и онова недоразумения зафира....

    10:45 01.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "кумунизма":

    Простак 200%

    10:45 01.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Никой

    1 1 Отговор
    Радев с проекта ПБ, на олигарсите и Русия застреля БСП .

    Коментиран от #18

    10:46 01.08.2026

  • 17 Димитър Благоев

    1 0 Отговор
    Социалдемокрацията е катраникът на буржоазията

    10:47 01.08.2026

  • 18 И обеси

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никой":

    ПП и ДБ

    10:47 01.08.2026

  • 19 Дри слив !

    2 1 Отговор
    Народ !

    Дри слива !

    Държава !

    10:48 01.08.2026

  • 20 Сегашното БСП няма нищо общо със

    1 0 Отговор
    социализма.

    Това е една дясна и олигархична партия.
    На запад много хитро унищожиха всички леви партии за да подготвят голямото обедняване на западното общество и премахването на т.н. средна класа.
    Запада изля много пари в рководствата на левите партии, които постепенно замениха фокуса си от бедните и работещите към ЛГБТ и разни измислени малцинства.

    Самата БСП се напълни с олигарси, още Луканов беше свързан със Сорос, а по-късно БСП обърнаха гръб на Виденов и започнаха далаверите с т.н. десни.
    Станишев е един конформист, който се предаде на големия капитал за замяна на лявото с грижа га гейовете.
    Майката на оня на снимката горе беше придворната журналистка в "Труд" на И. Костов.

    Сега може да се радвате.
    На старите и болните ще се предлага медицинска евтаназия и ще може да си заминете мирно ако имате проблеми с плащане на сметките си и болничното лечение. Това вече отдавна се практикува "е една бяла и социална държава" като Канада.

    10:49 01.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БКП

    0 0 Отговор
    Построи 18 царски България.
    Монархията остави 5 млрд.д.активи
    Комунизмът остави 161 млрд.д.активи
    Фердинанд и Тодор Живков са най големите строители на България

    10:50 01.08.2026

  • 23 Да Имаш Всичко !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "кумунизма":

    И Да не Можеш !

    Да Направиш Нищо !

    А Другите Не Можаха И Това !

    10:51 01.08.2026

  • 24 Колко водопровода и

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "бай тодар":

    язовира се постороиха след "недоносчето", станаха вече 37 години?

    10:51 01.08.2026

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