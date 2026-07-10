Ювентус се разделя с техническия директор Франсоа Модесто: Поредна промяна в ръководството на "бианконерите"

Ювентус официално обяви раздялата си с техническия директор Франсоа Модесто. Само година след назначаването му, френският специалист напуска поста си по взаимно съгласие, съобщиха от клуба в петък. Това решение идва на фона на вече настъпилата смяна на генералния директор Дамиен Комоли, който също напусна "Старата госпожа" преди месец.

В изявление, публикувано на официалния сайт на Ювентус, ръководството изрази признателност към Модесто за неговата отдаденост и професионализъм през изминалата година. "Благодарим на Франсоа за всеотдайността и експертизата, които внесе в клуба. Пожелаваме му успехи както в професионалния, така и в личния живот", гласи част от съобщението на най-успешния италиански футболен клуб.

47-годишният Франсоа Модесто, бивш защитник на Бастия и Монако, има солиден опит като ръководител. Преди да се присъедини към Ювентус, той заемаше длъжността технически директор в Нотингам Форест между 2019 и 2022 година, а след това и в Монца до 2024 година.

Рокадите в управлението на Ювентус идват след труден сезон за "бианконерите". Тимът завърши едва шести в Серия А и отпадна рано от Шампионската лига, което доведе до напрежение и неразбирателства между ръководството и треньорския щаб. Именно тези конфликти станаха причина за освобождаването на Дамиен Комоли по-рано този месец, след като отношенията му с наставника Лучано Спалети се влошиха заради неуспешната трансферна политика.

С поредната промяна в управлението, Ювентус се изправя пред ново предизвикателство – да възстанови стабилността и да върне отбора на върха в италианския и европейския футбол.