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Ясин Буну вече е част от елитна компания на най-добрите вратари в историята на Мондиалите

Ясин Буну вече е част от елитна компания на най-добрите вратари в историята на Мондиалите

10 Юли, 2026 19:57 607 1

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Мароканският страж отрази четвърта дузпа на Световно първенство

Ясин Буну вече е част от елитна компания на най-добрите вратари в историята на Мондиалите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ясин Буну, стражът на мароканския национален отбор, написа нова златна страница в историята на световния футбол. В драматичния сблъсък срещу Франция, 35-годишният вратар отново демонстрира хладнокръвие и изключителен рефлекс, като отрази четвърта дузпа на Световно първенство в своята кариера. С този подвиг Буну се изравни с легендарни имена като Тони Шумахер (Германия), Серхио Гойкоечеа (Аржентина), Икер Касияс (Испания), Даниел Субашич и Доминик Ливакович (Хърватия) – всички те са спасили по четири удара от бялата точка на най-големия футболен форум.

От началото на участието си на световни първенства, срещу Буну са били изпълнени общо девет дузпи. Само два пъти топката е намерила път към мрежата му, докато в три случая противниковите футболисти са пропуснали целта. Останалите четири удара са били неутрализирани от мароканския страж, който се превърна в истински кошмар за изпълнителите на дузпи.

С всяко свое спасяване Ясин Буну затвърждава репутацията си на един от най-надеждните вратари на световната сцена. Неговите изяви вдъхновяват не само съотборниците му, но и милиони фенове по цял свят. Мароканският вратар вече е част от елитната компания на най-добрите пазачи на дузпи в историята на Мондиалите – постижение, което ще се помни дълго.

Постижението на Буну не е просто личен триумф – то е и повод за гордост за целия африкански континент. Със своите спасявания той доказва, че африканските вратари могат да се мерят с най-големите имена в световния футбол.



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