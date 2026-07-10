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Жорже Жезус пое кормилото на Португалия

Жорже Жезус пое кормилото на Португалия

10 Юли, 2026 21:08 387 0

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Ветеранът Жезус – новият архитект на португалските футболни мечти

Жорже Жезус пое кормилото на Португалия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Португалската футболна федерация официално обяви, че Жорже Жезус е новият селекционер на националния тим. След като Роберто Мартинес напусна поста след разочароващото отпадане на „мореплавателите“ на осминафиналите на Световното първенство 2026, опитният специалист от Амадора поема щафетата с амбиция и вдъхновение.

71-годишният Жезус подписа дългосрочен контракт с португалската федерация, който ще го задържи начело на отбора до 2030 година. Именно тогава Португалия ще бъде един от домакините на историческото Световно първенство, което ще се проведе съвместно с Испания, Мароко, Уругвай, Аржентина и Парагвай. Основната цел пред новия треньор е ясна – да изведе „селесао“ до върха на световния футбол.

Жорже Жезус пое кормилото на Португалия
Снимка: БГНЕС/EПA

Жорже Жезус е истинска легенда в треньорските среди, с внушителна колекция от 24 трофея, спечелени в четири различни държави. В кариерата си той е водил португалските грандове Бенфика и Спортинг Лисабон, бразилския Фламенго, турския Фенербахче, както и саудитските Ал-Хилал и Ал-Насър. Именно в последния клуб работи рамо до рамо с иконата на португалския футбол – Кристиано Роналдо.

Любопитно е, че за първи път в кариерата си Жезус ще бъде начело на национален отбор.

„Изпълнен съм с гордост, че съм португалец, и за мен е огромна чест да поема националния отбор. Един глас, едно сърце. Португалия!“, сподели развълнуваният наставник в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от позитивни реакции сред феновете.

Официалният дебют на Жезус ще бъде на 24 септември на стадион „Жозе Алваладе“ в Лисабон, където Португалия ще се изправи срещу Уелс в мач от Лигата на нациите.


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