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Нападател на Барселона може да продължи кариерата си в ПСЖ

Нападател на Барселона може да продължи кариерата си в ПСЖ

11 Юли, 2026 15:59 681 1

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Каталунците вече са информирани, че френският първенец е опция за испанския национал

Нападател на Барселона може да продължи кариерата си в ПСЖ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Барселона Феран Торес може да продължи кариерата си в ПСЖ, пише Флориан Плетенберг. Каталунците вече са информирани, че френският първенец е опция за испанския национал.

В Париж са уверени, че личните условия на 26-годишния футболист няма да са проблем, ако се постигне договорка с Барселона за трансфера.

Пред Феран Торес има няколко възможности за продължаване на кариерата, включително и да остане в Барса.

Договорът на нападателя е за още един сезон.


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    ...моят Янко....Павкааа

    16:08 11.07.2026

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