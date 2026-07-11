Нападател на Барселона може да продължи кариерата си в ПСЖ

Нападателят на Барселона Феран Торес може да продължи кариерата си в ПСЖ, пише Флориан Плетенберг. Каталунците вече са информирани, че френският първенец е опция за испанския национал.
В Париж са уверени, че личните условия на 26-годишния футболист няма да са проблем, ако се постигне договорка с Барселона за трансфера.
Пред Феран Торес има няколко възможности за продължаване на кариерата, включително и да остане в Барса.
Договорът на нападателя е за още един сезон.
🚨🇫🇷 FC Barcelona have now been informed that Paris Saint-Germain are a serious option for Ferran Torres.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 11, 2026
PSG are aware of Torres’ personal terms and do not expect any issues on that front should a transfer agreement with Barcelona be reached. However, there are several options… pic.twitter.com/2Z7BVdgT62
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16:08 11.07.2026