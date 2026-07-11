Хари Кейн за Ерлинг Холанд: Различни сме – той е звяр, аз играя по друг начин

Английският нападател Хари Кейн говори за Ерлинг Холанд преди четвъртфинала на Световното първенство през 2026 г. срещу Норвегия. Капитанът на „Трите лъва“ беше попитан кой от двамата е по-добър.

„Невъзможно ми е да отговоря на този въпрос. Мисля, че сме напълно различни играчи. Разбирам, че сме възприемани като нападатели, но, честно казано, играем на различни позиции. Обичам може би да докосвам топката малко повече, да участвам малко повече в играта, но също така мога да играя като пълна деветка. Не мисля, че е добре да се сравняваме.

Ерлинг е невероятен, голмайсторската му статистика е впечатляваща. Той е физическа машина, истински звяр. Завършващият му удар е на най-високо ниво. Головата му статистика говори сама за себе си. Уважавам го много като играч и колега професионалист. Разбира се, надявам се утре да има спокоен ден. Неговите цялостни представяния през последните години говорят сами за себе си. Той е фантастичен играч“, заяви Кейн.

Холанд е отбелязал 7 попадения на настоящото Световно първенство, Кейн има шест. В последния сезон англичанинът завърши със 73 гола за Байерн Мюнхен, а Холанд вкара 46 пъти за Манчестър Сити и спечели „Златната обувка“ на Висшата лига.

Кейн не се притеснява от неубедителните резултати на Англия в груповата фаза.

„Всеки иска да започне турнира перфектно. В идеална ситуация печелиш всеки мач, печелиш комфортно, играеш невероятен футбол, но това не винаги е така. Историята показва, че победителите в големи турнири много рядко имат гладко преминаване през целия път. Навлизаме в период, в който трябва да покажем най-добрата версия на себе си, най-високите нива, които можем да достигнем като отбор. Сега е моментът да го направим“, каза още нападателят.

Кейн също потвърди разкритието на президента на САЩ - Доналд Тръмп по-рано тази седмица, че е играл голф с нападателя.

„Преди 18 месеца той ме покани да играя, когато бях в Палм Бийч. Когато президентът ви покани някъде, трудно може да откажеш. Беше доста сюрреалистично преживяване. Честно казано, голфът му е доста добър. Надявам се, че и аз ще мога да играя голф толкова добре, колкото него, когато съм на неговите години“, добави Кейн.