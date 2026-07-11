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Нов морски вид носи името на героя на Кабо Верде

Нов морски вид носи името на героя на Кабо Верде

11 Юли, 2026 14:28 517 1

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  • световно първенство-
  • футбол-
  • aldisa vozinhai

Научното наименование на новия вид е Aldisa vozinhai от рода Aldisa, известни като нудибранхи или морски охлюви

Нов морски вид носи името на героя на Кабо Верде - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на националния отбор на Кабо Верде - Возиня получи поредно признание за страхотното представяне на Световното първенство. Учен откри нов вид морско мекотело и го кръсти на него. Научното наименование на новия вид е Aldisa vozinhai от рода Aldisa, известни като нудибранхи или морски охлюви.

Испанският изследовател Хесус Ортеа разкри, че интензивният червен цвят на новооткрития вид е вдъхновил тази необичайна почит към националния герой на Кабо Верде.

Видът е идентифициран въз основа на два екземпляра, събрани в Карибския басейн. Първият е открит в Хавана, Куба, през 2001 г., а вторият - на остров Гваделупа през 2012 г. След детайлен анатомичен анализ на екземплярите, изследователите разбират, че става въпрос за вид, който до този момент е бил напълно непознат на науката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 мдаа

    0 0 Отговор
    Ето ви отбори които бяха определени за провал:
    Труция, Чехия, Шотландия.
    А виж Кабо Верде са херои.
    Интересното е че провалените имат поне по една победа, па хероя няма нито една ;)

    14:30 11.07.2026

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