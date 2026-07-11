Нов морски вид носи името на героя на Кабо Верде

Вратарят на националния отбор на Кабо Верде - Возиня получи поредно признание за страхотното представяне на Световното първенство. Учен откри нов вид морско мекотело и го кръсти на него. Научното наименование на новия вид е Aldisa vozinhai от рода Aldisa, известни като нудибранхи или морски охлюви.

Испанският изследовател Хесус Ортеа разкри, че интензивният червен цвят на новооткрития вид е вдъхновил тази необичайна почит към националния герой на Кабо Верде.

Видът е идентифициран въз основа на два екземпляра, събрани в Карибския басейн. Първият е открит в Хавана, Куба, през 2001 г., а вторият - на остров Гваделупа през 2012 г. След детайлен анатомичен анализ на екземплярите, изследователите разбират, че става въпрос за вид, който до този момент е бил напълно непознат на науката.