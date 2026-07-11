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Скалони преди Швейцария: Има хора, които не искат Аржентина да спечели

Скалони преди Швейцария: Има хора, които не искат Аржентина да спечели

11 Юли, 2026 13:59 784 6

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  • лионел скалони-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • швейцария

Вече съм повтарял състава няколко пъти, така че не би било неразумно да го направя отново

Скалони преди Швейцария: Има хора, които не искат Аржентина да спечели - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони говори на пресконфренция за предстоящия 1/4-финален двубой от Световното първенство по футбол срещу Швейцария.

„Вече съм повтарял състава няколко пъти, така че не би било неразумно да го направя отново. Не е изключено и да направя промяна. Но ще бъде подобно на това, което видяхме в миналия мач. Относно казаното от Ламин Ямал, ми се струва логично – Испания и Франция са два много добри отбора, едни от най-добрите“, започна Скалони.

Специалистът показа уважение към Швейцария:. „Няма лесни съперници“.

Скалони говори и за скандалите около последния мач на Аржентина с Египет-3:2, както и обвиненията, че състава му се толерира от съдиите: "Използваме критиките и коментарите, които хората правят, като мотивация. Превръщаме ги в гориво, за да накараме играчите да се представят още по-добре. За Аржентина винаги се е говорило, защото винаги се състезаваме на най-високо ниво в тези турнири, а освен това идваме в този като защитници на титлата. Има хора, които не искат Аржентина да спечели, но това е нормално, случва се на всеки национален отбор. Използваме това като мотивация, за да накараме играчите да реагират и да се представят още по-добре“.

Селекционерът на Аржентина говори и за звездата на тима си – Лионел Меси: „Когато надуши, че може да създаде опасност, той е машина“.

Скалони отдаде и заслуженото на другите си двама нападатели - Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес. „Оценката ми е положителна. Благодарен съм и на двамата, защото работят неуморно“, завърши треньорът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тома

    6 2 Отговор
    Ти остави хората гледай спонсорите на меси как ще ви направят пак шампиони както в Катар

    14:00 11.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Е да ,па има и хора които много искат да спечели ,затова съдиите са със слушалки в ушите

    14:01 11.07.2026

  • 3 Гост

    5 2 Отговор
    Важното е фифа да иска

    14:03 11.07.2026

  • 4 кофти

    0 0 Отговор
    Швейцария няма какво да губи, вие имате пробиви в защитата... мачът ще е много вързан. 60 на 40 за вас. Но ще е зор.

    14:28 11.07.2026

  • 5 Някой

    3 0 Отговор
    Например швейцарците! Какво откритие!
    Време е вече да си ходите - до тук с късмета и подбутването.

    14:31 11.07.2026

  • 6 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Рядко подмолни, лъжливи и некоректни са. Нация от внуци на наццита и всякаква сбиррщина.

    15:01 11.07.2026

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