Скалони преди Швейцария: Има хора, които не искат Аржентина да спечели

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони говори на пресконфренция за предстоящия 1/4-финален двубой от Световното първенство по футбол срещу Швейцария.

„Вече съм повтарял състава няколко пъти, така че не би било неразумно да го направя отново. Не е изключено и да направя промяна. Но ще бъде подобно на това, което видяхме в миналия мач. Относно казаното от Ламин Ямал, ми се струва логично – Испания и Франция са два много добри отбора, едни от най-добрите“, започна Скалони.

Специалистът показа уважение към Швейцария:. „Няма лесни съперници“.

Скалони говори и за скандалите около последния мач на Аржентина с Египет-3:2, както и обвиненията, че състава му се толерира от съдиите: "Използваме критиките и коментарите, които хората правят, като мотивация. Превръщаме ги в гориво, за да накараме играчите да се представят още по-добре. За Аржентина винаги се е говорило, защото винаги се състезаваме на най-високо ниво в тези турнири, а освен това идваме в този като защитници на титлата. Има хора, които не искат Аржентина да спечели, но това е нормално, случва се на всеки национален отбор. Използваме това като мотивация, за да накараме играчите да реагират и да се представят още по-добре“.

Селекционерът на Аржентина говори и за звездата на тима си – Лионел Меси: „Когато надуши, че може да създаде опасност, той е машина“.

Скалони отдаде и заслуженото на другите си двама нападатели - Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес. „Оценката ми е положителна. Благодарен съм и на двамата, защото работят неуморно“, завърши треньорът.