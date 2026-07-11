Ман Сити привлече английски талант

Манчестър Сити официално привлече крилото на Лестър Джереми Монга. "Гражданите" ще платят 10 млн. паунда за 17-годишния футболист, като сумата може да нарасне с бонуси.
Монга подписа договор за пет сезона с новия си клуб.
Английският национал до 19 години е третият най-млад футболист, играл някога във Висшата лига, и вторият най-млад в историята на Лестър.
През миналия сезон Джереми Монга записа 30 мача за "лисиците", в които вкара един гол и направи две асистенции.
We're delighted to confirm the signing of Jeremy Monga from Leicester City on a five-year deal ✍️— Manchester City (@ManCity) July 11, 2026
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