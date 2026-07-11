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Ман Сити привлече английски талант

Ман Сити привлече английски талант

11 Юли, 2026 19:00 505 0

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Монга подписа договор за пет сезона с новия си клуб

Ман Сити привлече английски талант - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити официално привлече крилото на Лестър Джереми Монга. "Гражданите" ще платят 10 млн. паунда за 17-годишния футболист, като сумата може да нарасне с бонуси.

Монга подписа договор за пет сезона с новия си клуб.

Английският национал до 19 години е третият най-млад футболист, играл някога във Висшата лига, и вторият най-млад в историята на Лестър.

През миналия сезон Джереми Монга записа 30 мача за "лисиците", в които вкара един гол и направи две асистенции.


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