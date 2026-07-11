Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рома си хареса крило на Челси

Рома си хареса крило на Челси

11 Юли, 2026 20:30 253 0

  • челси-
  • алехандро гарначо-
  • рома-
  • футбол

Желанието на италианския клуб е да вземе фланговия нападател под наем с опция за закупуване, която да стане задължителна при определени обстоятелства

Рома си хареса крило на Челси - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крилото на Челси Алехандро Гарначо може да продължи кариерата си в Рома. "Джалоросите" проявяват сериозен интерес към 22-годишния аржентинец.

Желанието на италианския клуб е да вземе фланговия нападател под наем с опция за закупуване, която да стане задължителна при определени обстоятелства.

Челси е готов да се раздели с Гарначо. От английския клуб са определили цена от 40 млн. евро за своя футболист.

През миналия сезон Алехандро Гарначо изигра 24 мача във Висшата лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове