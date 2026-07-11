Рома си хареса крило на Челси

Крилото на Челси Алехандро Гарначо може да продължи кариерата си в Рома. "Джалоросите" проявяват сериозен интерес към 22-годишния аржентинец.

Желанието на италианския клуб е да вземе фланговия нападател под наем с опция за закупуване, която да стане задължителна при определени обстоятелства.

Челси е готов да се раздели с Гарначо. От английския клуб са определили цена от 40 млн. евро за своя футболист.

През миналия сезон Алехандро Гарначо изигра 24 мача във Висшата лига.