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Треньор спря трансфер в Левски

Треньор спря трансфер в Левски

12 Юли, 2026 12:28 778 0

  • жоао гулар-
  • футбол-
  • левски

Юношата на Спортинг в един момент се смяташе за сигурен за „сините“

Треньор спря трансфер в Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На „Герена“ трябва да забравят за Жоао Гулар. Португалецът бе вариант номер 1 за нов защитник на Левски, но най-вероятно ще трябва да се работи по друг. Юношата на Спортинг в един момент се смяташе за сигурен за „сините“, след като преговорите между двата отбора бяха сериозно напреднали. И родните шампиони бяха готови да броят над 1 млн. евро, за да го имат в редиците си, пише "Мач Телеграф".

Но е настъпил обрат на 5 юли. Тогава бившият отбор на Андриан Краев е назначил нов треньор. Алваро Пашеко е бил принуден да напусне поради разминавания с ръководството във вижданията за бъдещето. Нищо, че Пашеко успя да си издейства нов договор, след като автоматично се активира клауза за удължаване при запазването на мястото на тима в елита. В крайна сметка двете страни са се споразумели да прекратят сътрудничеството си. А именно Пашеко бе дал зелена светлина на продажбата на Жоао Гуларт на Левски.

Наследникът му Фелипе Коелю обаче е бил на друго мнение. Едно от първите неща, които е направил бившият асистент в Страсбурт, е да разубеди ръководството на отбора за този трансфер. Коельо също така е имал и разговор с Гулар, за да го убеди да остане. Младият специалист, който преди това е работил и в школата Челси, където е водил тима до 21 години, бил категоричен, че ще гради защитата на тима около Жоао.


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