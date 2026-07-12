Новини
Спорт »
Световен футбол »
Финансови претенции стопират трансфера на Петър Станич в Олимпиакос

Финансови претенции стопират трансфера на Петър Станич в Олимпиакос

12 Юли, 2026 16:29 507 0

  • петър станич-
  • олимпиакос-
  • лудогорец-
  • футбол

През последните часове обаче страните се отдалечават, след като агентът на играча е повишил финансовите изисквания относно договора на клиента си

Финансови претенции стопират трансфера на Петър Станич в Олимпиакос - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцкият гранд Олимпиакос беше максимално близо до привличането на Петър Станич, след като с Лудогорец се договориха за трансфер за сума от близо 9 милиона евро. През последните часове обаче страните се отдалечават, след като агентът на играча е повишил финансовите изисквания относно договора на клиента си.

Гръцките медиите припомнят, че представителят на Станич пристигна в Гърция в петък (7 юли), за да завърши трансфера. Местното издание alphanews.live смята, че футболистът е пожелал 1,5 милиона евро годишна заплата, което се смята за прекалено висока сума в клуба от Пирея. Надеждите в Олимпиакос са в посланията, които Станич е изпращал назад във времето. Той винаги е искал да играе за „червено-белите“, пише още сайтът и „дори е отказал оферта от английския Ковънтри Сити в името на тази сделка“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове