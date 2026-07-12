Финансови претенции стопират трансфера на Петър Станич в Олимпиакос

Гръцкият гранд Олимпиакос беше максимално близо до привличането на Петър Станич, след като с Лудогорец се договориха за трансфер за сума от близо 9 милиона евро. През последните часове обаче страните се отдалечават, след като агентът на играча е повишил финансовите изисквания относно договора на клиента си.

Гръцките медиите припомнят, че представителят на Станич пристигна в Гърция в петък (7 юли), за да завърши трансфера. Местното издание alphanews.live смята, че футболистът е пожелал 1,5 милиона евро годишна заплата, което се смята за прекалено висока сума в клуба от Пирея. Надеждите в Олимпиакос са в посланията, които Станич е изпращал назад във времето. Той винаги е искал да играе за „червено-белите“, пише още сайтът и „дори е отказал оферта от английския Ковънтри Сити в името на тази сделка“.