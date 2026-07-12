Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

Лионел Меси имаше една липса в кариерата си, която сега ще има възможност да запълни. Капитанът на Аржентина никога не е играл срещу Англия. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на полуфиналите на Световното първенство в Северна Америка. Последният сблъсък между англичани и аржентинци е през ноември 2005 г. в контрола. Тогава вече Лео е част от националния отбор, но гледа двубоя от трибуните поради наказание.

“Мачове срещу големи национални отбори винаги са специални. Никога преди не съм играл срещу Англия, така че ще бъде уникален мач. Това е полуфинал на световно първенство. Сега ще си починем и започваме да се подготвяме за него. Положихме огромни усилия да преминем на два пъти през продължения и още един мач и това показва нещо”, заяви Меси.

Той коментира и трудната победа над Швейцария: “Много съм щастлив от победата. Беше тежък мач. Дръпнахме се назад, след като вкарахме. От тази позиция ни беше трудно да атакуваме и просто пращахме дълги топки.”

Той публикува и пост в социалните мрежи с думите: “Трябваше отново да страдаме, но този отбор никога не спира да вярва. Отново сме сред най-добрите четири в света”.