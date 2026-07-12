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Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

12 Юли, 2026 14:59 983 5

  • лионел меси-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • англия-
  • аржентина

Последният сблъсък между англичани и аржентинци е през ноември 2005 г. в контрола

Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси имаше една липса в кариерата си, която сега ще има възможност да запълни. Капитанът на Аржентина никога не е играл срещу Англия. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на полуфиналите на Световното първенство в Северна Америка. Последният сблъсък между англичани и аржентинци е през ноември 2005 г. в контрола. Тогава вече Лео е част от националния отбор, но гледа двубоя от трибуните поради наказание.

“Мачове срещу големи национални отбори винаги са специални. Никога преди не съм играл срещу Англия, така че ще бъде уникален мач. Това е полуфинал на световно първенство. Сега ще си починем и започваме да се подготвяме за него. Положихме огромни усилия да преминем на два пъти през продължения и още един мач и това показва нещо”, заяви Меси.

Той коментира и трудната победа над Швейцария: “Много съм щастлив от победата. Беше тежък мач. Дръпнахме се назад, след като вкарахме. От тази позиция ни беше трудно да атакуваме и просто пращахме дълги топки.”

Той публикува и пост в социалните мрежи с думите: “Трябваше отново да страдаме, но този отбор никога не спира да вярва. Отново сме сред най-добрите четири в света”.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    6 2 Отговор
    Бълхата да им играе една божия ръка и да ги изпраща!! И Аржентина не са ми любимци, но уважавам всеки, който е воювал с наглосаксонците!

    15:08 12.07.2026

  • 2 Тома

    4 3 Отговор
    И съдиите във ВАР още не са играли срещу Англия

    15:12 12.07.2026

  • 3 АБЕ ДЖУДЖЕ

    7 1 Отговор
    КВО ГИ ВЕЛИЧАЕШ ПИРАТИТЕ. ОТ 1966 ДОСЕГА НЕ МОГАТ ДА ХВАНАТ РЪКА НА СВЕТОВНО.

    16:03 12.07.2026

  • 4 Мара и Дона

    0 1 Отговор
    Много са лесни бе Лео - скачаш и хоп с ръката !

    16:15 12.07.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Разликата между Марадона и Меси е огромна! Този полуфинал ще бъде също толкова скучен, както предните им мачове.

    16:58 12.07.2026

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