Лудогорец се разбра за футболист от Мондиал 2026

Лудогорец е постигнал споразумение с египетския Замалек за централния защитник Хосам Абделмагид, информират в Египет. Информацията гласи, че сделката между двата клуба ще бъде за 1.5 млн. евро, а настоящият клуб на бранителя ще запази и 20% при следващ трансфер.
Абделмагид беше част от състава на Египет на Мондиал 2026. Той записа аигрови минути срещу Нова Зеландия и Австралия.
Хосам Абделмагид е на 25 години. До момента в кариерата си той е играл само за Замалек. За този клуб е записал 171 мача, в които е вкарал 15 гола и е направил 1 асистенция.
Лудогорец предстои да обяви още два трансфера - на Михаил Полендаков и Натан Фернандес. В следващите часове "орлите" трябва да обявят и новия си треньор Томас Райс.
🚨🗞️✍️ 𝙄𝙏'𝙎 𝙇𝙊𝘾𝙆𝙀𝘿 𝙄𝙉!!! PFC Ludogorets Razgrad have reached a final agreement with Zamalek to sign center-back Hossam Abdel-Maguid. 🤯🏹🇪🇬🇧🇬🤝— Ayabonga Mthembu (@AyabongaMthemb_) July 12, 2026
The package is fully agreed: €1.5m net fee to Zamalek, achievement bonuses included, plus a 20% sell-on clause. 💵⚖️… pic.twitter.com/0oA1t47suR
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17:45 12.07.2026