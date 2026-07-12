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Лудогорец се разбра за футболист от Мондиал 2026

Лудогорец се разбра за футболист от Мондиал 2026

12 Юли, 2026 17:30 526 1

  • хосам абделмагид-
  • египет-
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  • лудогорец

Абделмагид беше част от състава на Египет на Световното първенство

Лудогорец се разбра за футболист от Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец е постигнал споразумение с египетския Замалек за централния защитник Хосам Абделмагид, информират в Египет. Информацията гласи, че сделката между двата клуба ще бъде за 1.5 млн. евро, а настоящият клуб на бранителя ще запази и 20% при следващ трансфер.

Абделмагид беше част от състава на Египет на Мондиал 2026. Той записа аигрови минути срещу Нова Зеландия и Австралия.

Хосам Абделмагид е на 25 години. До момента в кариерата си той е играл само за Замалек. За този клуб е записал 171 мача, в които е вкарал 15 гола и е направил 1 асистенция.

Лудогорец предстои да обяви още два трансфера - на Михаил Полендаков и Натан Фернандес. В следващите часове "орлите" трябва да обявят и новия си треньор Томас Райс.


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