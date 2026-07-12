Днес отбелязваме 81 години от рождението на легендата Димитър Пенев

Днес отбелязваме 81 години от рождението на родната футболна легенда Димитър Пенев.
„Пената ни напусна в началото на тази година, но споменът за неговото велико дело е по-жив от всякога. Той завинаги ще остане пример и символ за всички, които носят ЦСКА в сърцето си. Той е легендата, с чиято усмивка израснахме, чийто глас винаги ни радваше, и чиито съвети още звучат в съблекалните на поколения големи футболисти!
Успехите и постиженията му са безкрайни, но най-важно бе умението му да докосва душите ни – със своята доброта, човечност и вяра в хората.
Името на Димитър Пенев, което с гордост ще блести в бъдещата ни Академия, винаги ще бъде нашето вдъхновение – да не спираме да гоним върховете и да пазим с достойнство завета на великаните, писали историята на ЦСКА.
Дълбок поклон пред великия Димитър Пенев!
Завинаги един от нас“, написаха от ЦСКА в сайта си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смърфиета
Коментиран от #4
13:12 12.07.2026
2 да у мрат до последата......
13:21 12.07.2026
3 велик
13:29 12.07.2026
4 Барбарон
До коментар #1 от "Смърфиета":Вероятно ти при синa тu...
13:42 12.07.2026