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Днес отбелязваме 81 години от рождението на легендата Димитър Пенев

Днес отбелязваме 81 години от рождението на легендата Димитър Пенев

12 Юли, 2026 12:59 454 4

  • димитър пенев-
  • футбол

Пената ни напусна в началото на тази година, но споменът за неговото велико дело е по-жив от всякога

Днес отбелязваме 81 години от рождението на легендата Димитър Пенев - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме 81 години от рождението на родната футболна легенда Димитър Пенев.

„Пената ни напусна в началото на тази година, но споменът за неговото велико дело е по-жив от всякога. Той завинаги ще остане пример и символ за всички, които носят ЦСКА в сърцето си. Той е легендата, с чиято усмивка израснахме, чийто глас винаги ни радваше, и чиито съвети още звучат в съблекалните на поколения големи футболисти!

Успехите и постиженията му са безкрайни, но най-важно бе умението му да докосва душите ни – със своята доброта, човечност и вяра в хората.

Името на Димитър Пенев, което с гордост ще блести в бъдещата ни Академия, винаги ще бъде нашето вдъхновение – да не спираме да гоним върховете и да пазим с достойнство завета на великаните, писали историята на ЦСКА.

Дълбок поклон пред великия Димитър Пенев!

Завинаги един от нас“, написаха от ЦСКА в сайта си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Не разбирам. Отецът ли отиде на гости на Сина, или Сина на Отца си?

    Коментиран от #4

    13:12 12.07.2026

  • 2 да у мрат до последата......

    2 0 Отговор
    ще пшусна 1 бомба в вестника по слу4аиа ПрЪЪЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

    13:21 12.07.2026

  • 3 велик

    1 0 Отговор
    Поклон и от нас левскарите. Пената: вратаря им е слаб, бийте в ъглите отдалече. Към шофьора на автобуса: карай в легалното платно.

    13:29 12.07.2026

  • 4 Барбарон

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смърфиета":

    Вероятно ти при синa тu...

    13:42 12.07.2026

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