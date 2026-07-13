Капело приветства назначението на Малдини: Той е точният човек за Италия

Фабио Капело изрази пълната си подкрепа за назначението на Паоло Малдини за нов технически директор на Италианската футболна федерация. Легендата на Милан и националния отбор подписа четиригодишен договор до Мондиал 2030 и ще има ключова роля в преструктурирането на италианския футбол след провала с класирането за Световното първенство през 2026 година.

„Няма по-подходящ човек за тази работа. Много съм щастлив. Паоло беше първият избор и успяха да го привлекат. Това е точно човекът, от когото италианският футбол има нужда“, заяви Капело пред “La Gazzetta dello Sport”.

Бившият наставник на Милан, Реал Мадрид и английския национален отбор подчерта, че Малдини е човек на действията, а не на празните приказки.

„Той е сериозен, компетентен и не говори излишно – работи. Сигурен съм, че вече има ясен план какво иска да промени“, добави Капело.

Според него успехите на Малдини като ръководител в Милан между 2019 и 2023 година доказват, че той може да изгради печеливш проект.

„Паоло никога не е човек, който просто казва „да“. Той приема подобна роля само ако има свободата да реализира идеите си. Убеден съм, че не финансовите условия са били решаващи, а възможността да работи по начина, който смята за правилен“, каза още легендарният специалист.

Капело коментира и темата за бъдещия селекционер на Италия. Той призна, че би предпочел Антонио Конте, но не скри резервите си към евентуално завръщане на Роберто Манчини.

„Конте вече показа, че може да води успешно националния отбор. Манчини е отличен треньор, но начинът, по който напусна Италия само дни преди важни мачове, е нещо, което трудно може да бъде забравено“, завърши Капело.