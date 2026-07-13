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Милиони настояват Аржентина да бъде извадена от Световното първенство

Милиони настояват Аржентина да бъде извадена от Световното първенство

13 Юли, 2026 09:34 2 747 25

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Футболната общност разтърсена от онлайн петиция, обвиняваща ФИФА в пристрастие към "албиселесте"

Милиони настояват Аржентина да бъде извадена от Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни интернет пространството буквално кипи от емоции, след като се появи мащабна онлайн петиция с искане националният отбор на Аржентина да бъде дисквалифициран от Световното първенство по футбол през 2026 година. Инициативата, стартирана на специално създаден за целта уебсайт, вече е подкрепена от над 3 милиона души по цял свят – впечатляваща цифра, която продължава да расте с всяка изминала минута.

В основата на недоволството стоят обвинения към ФИФА и съдийския състав за предполагаема пристрастност към звездата Лионел Меси и неговите съотборници. В текста на петицията се казва: "Очевидно е, че ФИФА и реферите фаворизират Аржентина и Меси. Какъв е смисълът другите отбори да се състезават, ако победителят е предрешен? Дайте шанс на всички – отстранете Аржентина и върнете честността във футбола!"

Причината за тази бурна реакция са спорни съдийски решения по време на елиминационните срещи на Аржентина срещу Египет (3:2) и Швейцария (3:1). Много футболни запалянковци и анализатори изразиха съмнения относно обективността на отсъжданията, което допълнително наля масло в огъня на недоволството.

Въпреки напрежението и нарастващия обществен натиск, "албиселесте" се готвят за следващото си предизвикателство – сблъсък с Англия, насрочен за 15 юли (сряда) от 22:00 часа българско време.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 меси меси меси

    54 4 Отговор
    То по тази логика англия трябва да я заменят с Норвегия на тоя етап.

    Коментиран от #13

    09:37 13.07.2026

  • 2 Добре де, Аржентина и Меси ли са

    32 10 Отговор
    виновни пак, че Пеналдо не можа да вкара на Испания и да продължи напред?

    09:38 13.07.2026

  • 3 Кривоверен алкаш

    43 2 Отговор
    Трябва да си кьорав за да не си видял съдийската подпирачка...а за червеният картон на оня опушеният от САЩ...какво да коментираш повече.

    09:40 13.07.2026

  • 4 име

    33 11 Отговор
    Вярно е, и на миналото световно ги крепеха, но с кеф ще гледам как Аржентина отстранява островните poдocмecители.

    09:41 13.07.2026

  • 5 Дзак

    9 3 Отговор
    Преяждане с власт!

    09:41 13.07.2026

  • 6 е за 4 спорни - демек грешни

    6 8 Отговор
    решения в 2 мача едва ли ще махнат Аржентина . а дали 2 мача са най важните на Мондиала също е много спорно . конкурентите и загубилите разбира се незначителна част от световното . и германия и бразилия по същия начин си заминаха . норвегия отпадна гръмко . това е игра . а щом се допускат грешни решения се гледа дали са много . дали се е опорочил целия мондиал . така се стига до извода че са само няколко грешки . за аржентина е добре . меси по добре знае . идават и 4 финали . ще е интересно .

    Коментиран от #9

    09:42 13.07.2026

  • 7 Стайков

    27 8 Отговор
    И кои са тия милиони - милионите бежанци от Северна Африка ли, които заляха Европа. Ами вижте, че в отбора на Франция няма НИТО ЕДИН ФРАНЦУЗИН.

    Коментиран от #14

    09:45 13.07.2026

  • 8 поредната британска наглост!

    26 10 Отговор
    Няма по-фаворизиран отбор от посредствената Англия! И в момента се опитват да повлияят на съдийството за мача помежду им. Няма по случаен отбот от този на англичаните на полуфиналите.

    Коментиран от #10

    09:48 13.07.2026

  • 9 Aлфа Вълкът

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "е за 4 спорни - демек грешни":

    Какво идва? Началното училище още не си ли го изкарал малкия? Бягай да четеш, че поправителните са в началото на септември.

    09:51 13.07.2026

  • 10 Aлфа

    6 17 Отговор

    До коментар #8 от "поредната британска наглост!":

    За трети път – Англия ще на е бе Аржентина както трябва.

    09:52 13.07.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    22 2 Отговор
    Наблюдавате Лондон в действие!

    Целта е една атака по противника с всички средства преди мача!

    А какво да кажем за Англия, чийто отбор изравни на Норвегия след помощ от техническо съоръжение на стадиона???
    И голът им не бе отменен, а правилникът в такива случаи е категоричен!

    Коментиран от #18

    09:57 13.07.2026

  • 12 4587

    10 10 Отговор
    Той пък един Меси! Ха ха ха

    10:00 13.07.2026

  • 13 Ами да я

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "меси меси меси":

    Заменят, ти нещо против ли имаш, честно ли ги победиха?

    10:01 13.07.2026

  • 14 Е, кои да са, бе,

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стайков":

    Стайков, като сам признаваш, че в отбора на Франция, а то е почти същото и с другите европейски отбори, бели няма, та кого да питат, тебе ли, като си малцинство?

    10:05 13.07.2026

  • 15 Зевзек

    1 4 Отговор
    Аржентина я чака Русия на финала.😜

    10:10 13.07.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    14 3 Отговор
    Аз пък искам да извадят Франци и Англия
    - там фанцузи и англичани не играят! Това не са национални отбори!

    Коментиран от #25

    10:10 13.07.2026

  • 17 Аква

    6 1 Отговор
    Това световно е вече свирено. От кой джоб е излязла свирката и в кой е влязла - е друг въпрос. Толкова извратени неща се случиха, че футболът няма да изостава, я!

    10:11 13.07.2026

  • 18 Бега бе😂

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    1986 "божията ръка" на Марадона.Третият гол на финала срещу Германия -чиста засада(повторения никъде не можеш да намериш?).Що ли?
    1978 Аржентина -Перу 6: 0 ???Точно колкото им трябваше,за да отстранят Бразилия.
    Аре беги.

    Коментиран от #20

    10:15 13.07.2026

  • 19 Това

    1 0 Отговор
    Е атака и подмолни действия на англичаните

    10:30 13.07.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бега бе😂":

    Да бягам, ами минус две дузпи на 1/2 финала за България срещу Италия?

    Съдийски аванти е имало и ще има, особено за домакините....
    Ами отмененото наказание за червения картон на американеца след обаждане от Белия дом?

    Искам да кажа, че Лондон както винаги лицемерно не вижда гредата в собственото си око, а сочи сламката в очите на другите!

    Затова и Господ ще ги накаже като ги лиши от участие на финала....

    10:32 13.07.2026

  • 21 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Пореден / този път глобален/ пример как виртуално малцинство от хейтъри се опитва да наложи свои правила на организации, към които не принадлежат. Улични йористи във футболен формат.
    Ако някой може да ми посочи епоха, първенство, световен форум на футбола в който не е допусната нито съдийска грешка - нека го направи. Съдийските грешки са част от играта. И който държи на безупречно съдийство - да не играе футбол на терена, има си компютърни игри за такива футболисти.
    И единственият начин да реагираш на съдийските грешки, които те ощетяват, е да победиш противника с голове в неговата врата. Няма друг. И няма да има.
    А ако проима такъв начин, това означава само едно - световните първенства по футбол ще обявяват световния шампион няколко години след изиграването на финала и приключването на съдебните саги около всеки един случай на съдийска грешка, претендирана от загубила страна.
    Това е положението.
    Другото е Деус екс махина. Някакъв инфантилен Инфантино, който мести заровете след всеки мач.
    Няма как!

    10:36 13.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Госта..

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Като гледам Швейцария и Германия вървят на там да има 2-3 " коренни жители "

    11:00 13.07.2026

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