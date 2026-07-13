Милиони настояват Аржентина да бъде извадена от Световното първенство

В последните дни интернет пространството буквално кипи от емоции, след като се появи мащабна онлайн петиция с искане националният отбор на Аржентина да бъде дисквалифициран от Световното първенство по футбол през 2026 година. Инициативата, стартирана на специално създаден за целта уебсайт, вече е подкрепена от над 3 милиона души по цял свят – впечатляваща цифра, която продължава да расте с всяка изминала минута.

В основата на недоволството стоят обвинения към ФИФА и съдийския състав за предполагаема пристрастност към звездата Лионел Меси и неговите съотборници. В текста на петицията се казва: "Очевидно е, че ФИФА и реферите фаворизират Аржентина и Меси. Какъв е смисълът другите отбори да се състезават, ако победителят е предрешен? Дайте шанс на всички – отстранете Аржентина и върнете честността във футбола!"

Причината за тази бурна реакция са спорни съдийски решения по време на елиминационните срещи на Аржентина срещу Египет (3:2) и Швейцария (3:1). Много футболни запалянковци и анализатори изразиха съмнения относно обективността на отсъжданията, което допълнително наля масло в огъня на недоволството.

Въпреки напрежението и нарастващия обществен натиск, "албиселесте" се готвят за следващото си предизвикателство – сблъсък с Англия, насрочен за 15 юли (сряда) от 22:00 часа българско време.