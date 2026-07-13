Милиони настояват Аржентина да бъде извадена от Световното първенство

В последните дни интернет пространството буквално кипи от емоции, след като се появи мащабна онлайн петиция с искане националният отбор на Аржентина да бъде дисквалифициран от Световното първенство по футбол през 2026 година. Инициативата, стартирана на специално създаден за целта уебсайт, вече е подкрепена от над 3 милиона души по цял свят – впечатляваща цифра, която продължава да расте с всяка изминала минута.
В основата на недоволството стоят обвинения към ФИФА и съдийския състав за предполагаема пристрастност към звездата Лионел Меси и неговите съотборници. В текста на петицията се казва: "Очевидно е, че ФИФА и реферите фаворизират Аржентина и Меси. Какъв е смисълът другите отбори да се състезават, ако победителят е предрешен? Дайте шанс на всички – отстранете Аржентина и върнете честността във футбола!"
Причината за тази бурна реакция са спорни съдийски решения по време на елиминационните срещи на Аржентина срещу Египет (3:2) и Швейцария (3:1). Много футболни запалянковци и анализатори изразиха съмнения относно обективността на отсъжданията, което допълнително наля масло в огъня на недоволството.
Въпреки напрежението и нарастващия обществен натиск, "албиселесте" се готвят за следващото си предизвикателство – сблъсък с Англия, насрочен за 15 юли (сряда) от 22:00 часа българско време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 меси меси меси
Коментиран от #13
09:37 13.07.2026
2 Добре де, Аржентина и Меси ли са
09:38 13.07.2026
3 Кривоверен алкаш
09:40 13.07.2026
4 име
09:41 13.07.2026
5 Дзак
09:41 13.07.2026
6 е за 4 спорни - демек грешни
Коментиран от #9
09:42 13.07.2026
7 Стайков
Коментиран от #14
09:45 13.07.2026
8 поредната британска наглост!
Коментиран от #10
09:48 13.07.2026
9 Aлфа Вълкът
До коментар #6 от "е за 4 спорни - демек грешни":Какво идва? Началното училище още не си ли го изкарал малкия? Бягай да четеш, че поправителните са в началото на септември.
09:51 13.07.2026
10 Aлфа
До коментар #8 от "поредната британска наглост!":За трети път – Англия ще на е бе Аржентина както трябва.
09:52 13.07.2026
11 az СВО Победа 81
Целта е една атака по противника с всички средства преди мача!
А какво да кажем за Англия, чийто отбор изравни на Норвегия след помощ от техническо съоръжение на стадиона???
И голът им не бе отменен, а правилникът в такива случаи е категоричен!
Коментиран от #18
09:57 13.07.2026
12 4587
10:00 13.07.2026
13 Ами да я
До коментар #1 от "меси меси меси":Заменят, ти нещо против ли имаш, честно ли ги победиха?
10:01 13.07.2026
14 Е, кои да са, бе,
До коментар #7 от "Стайков":Стайков, като сам признаваш, че в отбора на Франция, а то е почти същото и с другите европейски отбори, бели няма, та кого да питат, тебе ли, като си малцинство?
10:05 13.07.2026
15 Зевзек
10:10 13.07.2026
16 ДрайвингПлежър
- там фанцузи и англичани не играят! Това не са национални отбори!
Коментиран от #25
10:10 13.07.2026
17 Аква
10:11 13.07.2026
18 Бега бе😂
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":1986 "божията ръка" на Марадона.Третият гол на финала срещу Германия -чиста засада(повторения никъде не можеш да намериш?).Що ли?
1978 Аржентина -Перу 6: 0 ???Точно колкото им трябваше,за да отстранят Бразилия.
Аре беги.
Коментиран от #20
10:15 13.07.2026
19 Това
10:30 13.07.2026
20 az СВО Победа 81
До коментар #18 от "Бега бе😂":Да бягам, ами минус две дузпи на 1/2 финала за България срещу Италия?
Съдийски аванти е имало и ще има, особено за домакините....
Ами отмененото наказание за червения картон на американеца след обаждане от Белия дом?
Искам да кажа, че Лондон както винаги лицемерно не вижда гредата в собственото си око, а сочи сламката в очите на другите!
Затова и Господ ще ги накаже като ги лиши от участие на финала....
10:32 13.07.2026
21 Тити на Кака
Ако някой може да ми посочи епоха, първенство, световен форум на футбола в който не е допусната нито съдийска грешка - нека го направи. Съдийските грешки са част от играта. И който държи на безупречно съдийство - да не играе футбол на терена, има си компютърни игри за такива футболисти.
И единственият начин да реагираш на съдийските грешки, които те ощетяват, е да победиш противника с голове в неговата врата. Няма друг. И няма да има.
А ако проима такъв начин, това означава само едно - световните първенства по футбол ще обявяват световния шампион няколко години след изиграването на финала и приключването на съдебните саги около всеки един случай на съдийска грешка, претендирана от загубила страна.
Това е положението.
Другото е Деус екс махина. Някакъв инфантилен Инфантино, който мести заровете след всеки мач.
Няма как!
10:36 13.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Госта..
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Като гледам Швейцария и Германия вървят на там да има 2-3 " коренни жители "
11:00 13.07.2026