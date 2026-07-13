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The Times твърди: Шефът на дисциплинарната комисия на ФИФА самоволно отменил санкцията на Балогун

The Times твърди: Шефът на дисциплинарната комисия на ФИФА самоволно отменил санкцията на Балогун

13 Юли, 2026 12:22 502 5

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Мохамад Ал-Камали пренебрегнал колегите си и позволи на американския нападател да играе срещу Белгия

The Times твърди: Шефът на дисциплинарната комисия на ФИФА самоволно отменил санкцията на Балогун - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от изненади заля футболната общественост, след като стана ясно, че председателят на Дисциплинарния комитет на ФИФА – Мохамад Ал-Камали от Обединените арабски емирства – е взел еднолично решение да отмени наказанието на нападателя на САЩ Фоларин Балогун. Това разкрива авторитетното издание The Times, хвърляйки светлина върху необичайни практики в най-високите етажи на футболната власт.

Балогун бе изгонен от терена по време на ожесточения сблъсък между САЩ и Босна и Херцеговина на 1/16-финалите на Световното първенство, след като стъпи опасно върху глезена на Тарик Мухаремович. Наказанието – отстраняване за един мач – изглеждаше неизбежно и справедливо, но съдбата на футболиста пое неочакван завой.

Вместо да пропусне следващия двубой, Балогун получи едногодишен изпитателен срок, което му позволи да се включи в срещата срещу Белгия на осминафиналите. Американският национал се възползва от тази възможност, въпреки че тимът му отстъпи с 1:4.

Според разкритията на The Times, Ал-Камали е действал без знанието и съгласието на останалите 17 членове на дисциплинарния комитет. Подобна еднолична намеса е рядкост, тъй като обикновено най-важните казуси се решават колективно от поне трима представители на комисията. В миналото заместник-председателят Хорхе Паласио е разглеждал някои дела сам, но за Ал-Камали това е първи подобен случай, както показват над 100 публикувани решения.

Дали всички тези разкрития са факт или пореден опит за замазване на скандалната ситуация - всеки сам може да прецени!


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴

    2 0 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ще воннни на ppaзлложенно!!!Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    12:22 13.07.2026

  • 2 дообре

    5 0 Отговор
    Бай Араб е за бушон

    12:25 13.07.2026

  • 3 световното е пълен леш

    5 1 Отговор
    Инфантино да освобождава поста, а на кравари до живот да се забрани да организират световно по футбол.

    Коментиран от #4

    12:27 13.07.2026

  • 4 А нИдей така

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "световното е пълен леш":

    Те световно по футбол, не са организирали, а по някаква си английска екзотика, сокър.

    12:35 13.07.2026

  • 5 Верваме

    3 0 Отговор
    Да - да, ама не, Рижавия сам си призна, че е звъннал на клоуна Джани и са уговорили коригирането на тази "несправеливост". Вън клоуните от управата на световния футбол

    12:42 13.07.2026

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