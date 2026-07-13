The Times твърди: Шефът на дисциплинарната комисия на ФИФА самоволно отменил санкцията на Балогун

Вълна от изненади заля футболната общественост, след като стана ясно, че председателят на Дисциплинарния комитет на ФИФА – Мохамад Ал-Камали от Обединените арабски емирства – е взел еднолично решение да отмени наказанието на нападателя на САЩ Фоларин Балогун. Това разкрива авторитетното издание The Times, хвърляйки светлина върху необичайни практики в най-високите етажи на футболната власт.

Балогун бе изгонен от терена по време на ожесточения сблъсък между САЩ и Босна и Херцеговина на 1/16-финалите на Световното първенство, след като стъпи опасно върху глезена на Тарик Мухаремович. Наказанието – отстраняване за един мач – изглеждаше неизбежно и справедливо, но съдбата на футболиста пое неочакван завой.

Вместо да пропусне следващия двубой, Балогун получи едногодишен изпитателен срок, което му позволи да се включи в срещата срещу Белгия на осминафиналите. Американският национал се възползва от тази възможност, въпреки че тимът му отстъпи с 1:4.

Според разкритията на The Times, Ал-Камали е действал без знанието и съгласието на останалите 17 членове на дисциплинарния комитет. Подобна еднолична намеса е рядкост, тъй като обикновено най-важните казуси се решават колективно от поне трима представители на комисията. В миналото заместник-председателят Хорхе Паласио е разглеждал някои дела сам, но за Ал-Камали това е първи подобен случай, както показват над 100 публикувани решения.

Дали всички тези разкрития са факт или пореден опит за замазване на скандалната ситуация - всеки сам може да прецени!