Мазир Сула започва индивидуални занимания с топка – ключов етап по пътя към завръщането му в игра

Добри вести в лагера на Левски – един от най-важните играчи на тима, Мазир Сула, е на път да се завърне на терена по-рано от предвиденото. След като претърпя хирургическа интервенция заради херния и пропусна първия сблъсък с Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, полузащитникът вече прави сериозни крачки към пълно възстановяване.

Според източници, близки до клуба, рехабилитацията на Сула върви не само по план, но дори изпреварва първоначалните медицински прогнози. Още от днес талантливият халф започва индивидуални занимания с топка – ключов етап по пътя към завръщането му в игра. Това дава сериозни поводи за оптимизъм на треньорския щаб, воден от Хулио Веласкес.

Очакванията са, че ако Левски продължи напред в европейските турнири, Сула ще бъде на разположение за втория квалификационен кръг. В първия двубой Веласкес бе лишен от услугите на няколко основни футболисти – Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков и Карл Фабиен, които също се възстановяват от травми. За реванша единствено Кирилов има реални шансове да се завърне в групата, докато останалите продължават лечението си.

Въпреки кадровите проблеми, в "синия" лагер цари увереност, че Мазир Сула ще се включи на пълни обороти в най-скоро време. Неговото присъствие на терена ще даде допълнителна стабилност и креативност в средата на терена – нещо, от което Левски определено има нужда в предстоящите срещи.