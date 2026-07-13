Новини
Спорт »
Бг футбол »
Българският футбол се обединява в подкрепа на Натали-Ирен

Българският футбол се обединява в подкрепа на Натали-Ирен

13 Юли, 2026 13:05 701 3

  • българският футболен съюз-
  • бфс-
  • благотворителната кампания-
  • натали-ирен-
  • варна-
  • заболяване-
  • сума-
  • клубове-
  • футболисти-
  • привърженици

Към каузата вече се присъединяват клубове, футболисти и привърженици от цялата страна

Българският футбол се обединява в подкрепа на Натали-Ирен - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз /БФС/ подкрепя благотворителната кампания в помощ на 2-годишната Натали-Ирен от Варна, която се бори с изключително рядкото генетично заболяване Метахроматична левкодистрофия. За лечението ѝ в чужбина е необходима огромна сума, а времето е решаващ фактор.

Към каузата вече се присъединяват клубове, футболисти и привърженици от цялата страна, доказвайки, че когато става въпрос за детски живот, футболът е по-силен от всяко съперничество.

Всеки, който желае да помогне или да научи повече за кампанията, може да го направи чрез информацията, публикувана по-долу.

В доброто сме един отбор и всички носим екипа на надеждата.

Повече за кампанията вижте тук.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    4 0 Отговор
    Всичко е много хубаво да се подкрепят деца в нужда но къде е държавата това е много интересно.Повече от 35 години само българите даряват.

    13:43 13.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Събираме стотинки за децата на България
    ще дадем 20 милиона евро за бангаранга (и те няма да стигнат, ще даваме още)
    и даваме по 30 милиона евро на година за бездомни песове да ни тероризират!!!

    е няма толкова идиотизиран народ!

    14:01 13.07.2026

  • 3 НЗОКацата

    1 0 Отговор
    10 и кусур милиарда бюджет, пък за едно дете няма, да се лекува.

    14:18 13.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове