Българският футбол се обединява в подкрепа на Натали-Ирен

Българският футболен съюз /БФС/ подкрепя благотворителната кампания в помощ на 2-годишната Натали-Ирен от Варна, която се бори с изключително рядкото генетично заболяване Метахроматична левкодистрофия. За лечението ѝ в чужбина е необходима огромна сума, а времето е решаващ фактор.
Към каузата вече се присъединяват клубове, футболисти и привърженици от цялата страна, доказвайки, че когато става въпрос за детски живот, футболът е по-силен от всяко съперничество.
Всеки, който желае да помогне или да научи повече за кампанията, може да го направи чрез информацията, публикувана по-долу.
В доброто сме един отбор и всички носим екипа на надеждата.
Повече за кампанията вижте тук.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
13:43 13.07.2026
2 ДрайвингПлежър
ще дадем 20 милиона евро за бангаранга (и те няма да стигнат, ще даваме още)
и даваме по 30 милиона евро на година за бездомни песове да ни тероризират!!!
е няма толкова идиотизиран народ!
14:01 13.07.2026
3 НЗОКацата
14:18 13.07.2026