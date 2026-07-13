Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Барселона отваря врата към България: възможен ли е исторически приятелски мач?

Барселона отваря врата към България: възможен ли е исторически приятелски мач?

13 Юли, 2026 20:29 493 4

  • румен радев-
  • барселона-
  • футбол

Разговорът бе организиран от Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия

Барселона отваря врата към България: възможен ли е исторически приятелски мач? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с делегация на испанския гранд Барселона и техни международни партньори. Разговорът бе организиран от Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия.

В срещата участваха още министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, както и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.

Представителите на Барселона заявиха готовност клубът да си сътрудничи с България в развитието на детско-юношеския футбол чрез обмен на ноу-хау, добри практики и съвременни методики за подготовка на млади таланти. От каталунския клуб изразиха желание да окажат съдействие за изграждането на устойчив модел за откриване, развитие и обучение на най-перспективните български футболисти.

Румен Радев подчерта, че правителството подкрепя развитието на детско-юношеския спорт и инвестициите в модерна спортна инфраструктура. По думите му спортът, образованието и активният начин на живот трябва да създават повече възможности за развитието на младите хора.

Премиерът посочи и успехите на испанската футболна школа като пример за подражание. Той отбеляза, че представянето на националния отбор на Испания, който достигна до полуфиналите на Световното първенство, е доказателство за качеството на работата с младите футболисти, като осем от националите са състезатели на Барселона.

По време на срещата е била обсъдена и възможността за организиране на приятелски двубой между представителния тим на Барселона и националния отбор на България. Според Румен Радев подобен мач би имал силен мотивиращ ефект върху българските деца и младите футболисти.

В края на срещата министър-председателят получи като подарък официална фланелка на Барселона.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Малко инфо

    1 0 Отговор
    Плоско! Понеже Борисов е фен на Реал Мадрид!

    20:48 13.07.2026

  • 4 Мара..

    2 0 Отговор
    Мара втасала, та са стигнали до мачове с Барселона да уреждат. Цените са двойни, здравната ни система е най-голямо доплащане в Европа, ниско обслужване. Демографска криза. Икономиката е към фалит. Съдебната система е корупция, дела се протакат. Строителния сектор е мафия. Туризма е в криза. В енергетиката, АЕЦ Козлодуй не се строят новите американски блокове. Не се съкращава администрация, двойно по-голяма от комунизма. Само проблеми има, те мач с Барцелона..

    21:17 13.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове