Барселона отваря врата към България: възможен ли е исторически приятелски мач?

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с делегация на испанския гранд Барселона и техни международни партньори. Разговорът бе организиран от Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия.

В срещата участваха още министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, както и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.

Представителите на Барселона заявиха готовност клубът да си сътрудничи с България в развитието на детско-юношеския футбол чрез обмен на ноу-хау, добри практики и съвременни методики за подготовка на млади таланти. От каталунския клуб изразиха желание да окажат съдействие за изграждането на устойчив модел за откриване, развитие и обучение на най-перспективните български футболисти.

Румен Радев подчерта, че правителството подкрепя развитието на детско-юношеския спорт и инвестициите в модерна спортна инфраструктура. По думите му спортът, образованието и активният начин на живот трябва да създават повече възможности за развитието на младите хора.

Премиерът посочи и успехите на испанската футболна школа като пример за подражание. Той отбеляза, че представянето на националния отбор на Испания, който достигна до полуфиналите на Световното първенство, е доказателство за качеството на работата с младите футболисти, като осем от националите са състезатели на Барселона.

По време на срещата е била обсъдена и възможността за организиране на приятелски двубой между представителния тим на Барселона и националния отбор на България. Според Румен Радев подобен мач би имал силен мотивиращ ефект върху българските деца и младите футболисти.

В края на срещата министър-председателят получи като подарък официална фланелка на Барселона.