Внезапно почина отстраненият от Мондиал 2026 нидерландски рефер

Футболният съдия от Нидерландия Роб Диперинк, когото ФИФА отстрани от списъка си за Световното първенство по футбол заради сексуален тормоз, е починал днес на 38-годишна възраст, съобщиха медиите в страната.

Смъртта беше потвърдена от Холандската футболна асоциация, която заяви, че е „шокирана“ от новината. Иначе Диперинк беше изваден от списъка на ФИХА заради сексуален тормоз над тийнейджър. Футболният рефер реално не ръководи мачове от месец април насам, когато полицията в Лондон го арестува по обвинения в сексуално посегателство срещу момче на около 16 години.

Причината за смъртта на Диперинк все още не е разкрита. А след ареста и последвалото му освобождаване, делото срещу него е било прекратено.

Говорител на Лондонската полиция заяви тогава, когато беше извършен арестът, пред медиите: „В четвъртък, 9 април, служителите реагираха на сигнал за сексуално посегателство срещу тийнейджър, което се е случило на адрес на Уелсли Роуд, Кройдън“.

„Служителите извършиха щателно разследване и прегледаха всички налични доказателства, включително събиране на записи от видеонаблюдение и изследване на цифрови устройства. След тези запитвания те стигнаха до заключението, че прагът на доказване не е достигнат. Няма да бъдат предприети по-нататъшни действия и проверката се прекратява“, се казва още в съобщението.

По-късно ФИФА потвърди, че Диперинк е бил премахнат от списъка си с длъжностни лица за Световното първенство. И самият той казва, че е бил „неправилно обвинен“ и че е „разочарован“, че е пропуснал турнира.

Думите му пред най-популярния вестник в Нидерландия – „De Telegraaf“ са: „От самото начало сътрудничих напълно на полицейското разследване и незабавно предоставих пълно разкритие на ФИФА, УЕФА и на футболната централа в моята страна (KNVB)“.

„Благодарен съм за подкрепата, която получих от KNVB, и за начина, по който се справиха с този въпрос. Жалко е, че ФИФА реши да не ме планира нататък за Световното първенство. Естествено е, че съм разочарован от това.“

Предполагаемият инцидент се е случил преди мача от турнира на УЕФА Лига на конференците между лондонския Кристъл Палас и Фиорентина през април. Веднага след завръщането си в Нидерландия той е бил задържан на летището пред очите на другите съдии от бригадата и на други хора, работещи в УЕФА.

„С Роб съдийската общност губи високо ценен съдия с международен опит, но преди всичко добър и всеотдаен колега“, се казва в съболезнователния адрес на нидерландската централа./БТА

Диперинк започва професионалната си съдийска кариера през 2012-а година и ръководи мачове в Ередивизи от 2017-а. Той е бил видео асистент съдия (ВАР) по време на Европейското първенство през 2024-а година в Германия. Последният му мач беше преди два дни – контролната среща между Аполон (Лимасол, Кипър) и Го Ахед (Девентер).