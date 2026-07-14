Азар се завърна в Ланс след 13 години

Торган Азар официално се завърна в Ланс. 33-годишният белгийски национал подписа тригодишен договор с френския клуб и ще остане на „Болаер-Делелис“ до лятото на 2028 година.

По-малкият брат на Еден Азар е юноша именно на Ланс, където прави първите си стъпки в професионалния футбол, записвайки 16 мача за първия отбор. През 2012 година той премина в Челси, следвайки брат си в английския клуб.

Впоследствие Торган изгради солидна кариера, преминавайки през Зулте Варегем, Борусия Мьонхенгладбах, Борусия Дортмунд, ПСВ Айндховен и Андерлехт.

През изминалия сезон с екипа на белгийския гранд той изигра 46 мача, в които отбеляза 15 гола и направи 11 асистенции. След изтичането на договора си с Андерлехт Азар отказа да го поднови и избра да се завърне в родния си клуб.

Ланс, който през новия сезон ще участва в Шампионската лига, продължава да се подсилва сериозно. Торган Азар е второто ново попълнение на клуба това лято след привличането на Майкъл Кюизанс.