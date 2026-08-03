Левски срещу АЕК Атина, ако преодолее Кайрат

Левски ще играе срещу АЕК Атина (Гърция), ако преодолее Кайрат в Шампионската лига. Това определи жребият, теглен в Нион, Швейцария.

Тимът на "сините" ще бъде домакин в първия мач на плейофа за влизане в основната фаза на надпреварата. От УЕФА все пак ще определят допълнително датите, часовете и местата, което може да наложи дори промени.

Първата среща е на 18 или 19 август, а реваншът на 25 или 26 август.

Ако Левски обаче отпадне от Кайрат, шампионът на България ще продължи участието си в Лига Европа, където е непоставен при жребия от 14:00 часа.