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Левски срещу АЕК Атина, ако преодолее Кайрат

Левски срещу АЕК Атина, ако преодолее Кайрат

3 Август, 2026 13:11 601 2

  • левски-
  • шампионска лига-
  • аек атина-
  • кайрат

"Сините" ще са домакини в първата среща

Левски срещу АЕК Атина, ако преодолее Кайрат - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски ще играе срещу АЕК Атина (Гърция), ако преодолее Кайрат в Шампионската лига. Това определи жребият, теглен в Нион, Швейцария.

Тимът на "сините" ще бъде домакин в първия мач на плейофа за влизане в основната фаза на надпреварата. От УЕФА все пак ще определят допълнително датите, часовете и местата, което може да наложи дори промени.

Първата среща е на 18 или 19 август, а реваншът на 25 или 26 август.

Ако Левски обаче отпадне от Кайрат, шампионът на България ще продължи участието си в Лига Европа, където е непоставен при жребия от 14:00 часа.


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