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ЦСКА замина за Северна Ирландия без двама основни футболисти

ЦСКА замина за Северна Ирландия без двама основни футболисти

15 Юли, 2026 15:19 475 0

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Визови пречки спънаха Лапоухов и Ебонг преди реванша с Дери Сити

ЦСКА замина за Северна Ирландия без двама основни футболисти - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА се отправи към Северна Ирландия за решителния сблъсък срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа, но без двама от своите най-важни играчи. Беларуските национали Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг останаха извън групата заради административни спънки, които изненадаха неприятно щаба на столичния гранд.

Причината за отсъствието на Лапоухов и Ебонг се крие в забавянето на британските визи, които все още не са издадени от съответните институции. Въпреки че ръководството на ЦСКА е подало всички необходими документи в срок и е изпълнило стриктно изискванията, двамата футболисти не получиха разрешение да пътуват с отбора.

От "Армията" изразиха разочарование от ситуацията, като подчертаха, че са изпълнили всички административни процедури и са действали в рамките на регламента. Въпреки усилията, казусът с визите не е бил решен навреме и Лапоухов и Ебонг ще пропуснат важния двубой.

Срещата между Дери Сити и ЦСКА е насрочена за утре, четвъртък, от 20:30 часа българско време.


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