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Бойко Величков за визовия казус: ЦСКА направи всичко възможно, проблемът е политически

Бойко Величков за визовия казус: ЦСКА направи всичко възможно, проблемът е политически

15 Юли, 2026 15:43 514 2

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  • макс ебонг

Спортният директор на ЦСКА коментира предстоящото гостуване на Дери Сити и визовите затруднения

Бойко Величков за визовия казус: ЦСКА направи всичко възможно, проблемът е политически - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Преди утрешния мач срещу Дери Сити, спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, изрази увереност, че отборът трябва да подхожда към двубоя с максимална сериозност и концентрация, въпреки възникналите трудности. Той подчерта, че ЦСКА е положил всички усилия, за да осигури необходимите визи на играчите, но проблемът се оказва извън спортната сфера.

Величков обясни, че липсата на визи за някои футболисти, сред които Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, не е резултат от пропуски на клуба, а е свързана с политически фактори, които засягат националността на играчите.

"Има обяснение, то е - чисто политическо. От наша гледна точка всичко бе свършено. Още след жребия бяха подадени всички документи. Всъщност и УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси, бяха сезирани. Опитахме всички легални и частни контакти. Това е проблем за нас“, уточни той.

Въпреки визовите затруднения, Величков призова отбора да запази духа си и да се концентрира върху предстоящия мач. „Това е предизвикателство, което трябва да преодолеем заедно. Не е насочено лично към играчите, а е свързано с външни обстоятелства“, каза спортният директор. Той подчерта, че най-важното е ЦСКА да продължи напред и да завърши започнатото с необходимата решителност.

Двубоят между Дери Сити и ЦСКА е насрочен за утре от 20:30 часа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 додо2026

    0 2 Отговор
    И утре да да ви се смеят 3: 0 за дери
    такива измислени отбори като вас нямат място в България?!?!?!?

    16:00 15.07.2026

  • 2 Реалист

    1 1 Отговор
    Трябва реципрочно да се действа , да бяхте подали преди 1 месец документите, ако не дават визи , правите абсолютно същите действия. Предполагам има начин как да се противодейства на англо-саксонската нагла па пл ач. По противно нещо от онези на острова , няма !

    16:00 15.07.2026

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