Унай Симон изпревари Икер Касияс с исторически рекорд на световни първенства

Унай Симон - пазителят на вратата на "Ла Роха", успя да надмине легендарния Икер Касияс по брой "сухи" мачове на световни първенства. Това се случи по време на драматичната победа на Испания над Франция в първия полуфинал на Мондиал 2026.

Симон вече може да се похвали с осем срещи на световни финали, в които не е допуснал попадение – шест от тях само в рамките на настоящия турнир. Така той изпревари досегашния рекорд на Икер Касияс, който бе записал седем "чисти" мрежи на най-голямата футболна сцена. Любопитното е, че Касияс участва на цели четири световни първенства, докато за Симон това е едва второ участие.

От дебюта си за националния отбор на Испания, Унай Симон е изиграл 65 мача, в които е опазил вратата си без гол цели 30 пъти. За сравнение, той е допуснал 49 попадения – впечатляващо постижение за вратар на неговата възраст и опит.