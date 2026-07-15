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Унай Симон изпревари Икер Касияс с исторически рекорд на световни първенства

Унай Симон изпревари Икер Касияс с исторически рекорд на световни първенства

15 Юли, 2026 17:57 658 0

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Баският страж на Испания блести с осем "сухи мрежи" и пише нова страница в историята на футбола

Унай Симон изпревари Икер Касияс с исторически рекорд на световни първенства - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Унай Симон - пазителят на вратата на "Ла Роха", успя да надмине легендарния Икер Касияс по брой "сухи" мачове на световни първенства. Това се случи по време на драматичната победа на Испания над Франция в първия полуфинал на Мондиал 2026.

Симон вече може да се похвали с осем срещи на световни финали, в които не е допуснал попадение – шест от тях само в рамките на настоящия турнир. Така той изпревари досегашния рекорд на Икер Касияс, който бе записал седем "чисти" мрежи на най-голямата футболна сцена. Любопитното е, че Касияс участва на цели четири световни първенства, докато за Симон това е едва второ участие.

От дебюта си за националния отбор на Испания, Унай Симон е изиграл 65 мача, в които е опазил вратата си без гол цели 30 пъти. За сравнение, той е допуснал 49 попадения – впечатляващо постижение за вратар на неговата възраст и опит.


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