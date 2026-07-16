Атлетико Мадрид хвърля око на защитник на Барселона

Атлетико Мадрид проявява сериозен интерес към централния защитник на Барселона Роналд Араухо, съобщават испанските медии. Наставникът на „дюшекчиите“ Диего Симеоне отдавна е почитател на качествата на уругвайския национал и вижда в него идеален вариант за подсилване на отбраната.

За Араухо сезон 2025/26 беше изпълнен с трудности. Освен че се бореше с контузии, 27-годишният защитник загуби титулярното си място в състава на Ханзи Флик заради засилената конкуренция. В определен момент той дори си взе пауза от футбола, за да се справи с проблеми, свързани с психичното си здраве.

Въпреки това Симеоне продължава да вярва, че Араухо притежава всички качества, необходими за неговата система.

Според “Mundo Deportivo” аржентинският специалист харесва агресивния стил на игра, физическата мощ и лидерските качества на бранителя. След раздялата с Хосе Мария Хименес и Клеман Лангле Атлетико търси нов централен защитник, а Араухо е сред основните варианти.

Интересното е, че евентуалните преговори между Атлетико и Барселона за трансфера на Хулиан Алварес могат да бъдат използвани и за обсъждане на потенциален трансфер на Араухо в обратната посока.

Засега няма официална оферта, но интересът на мадридския клуб е реален, а след трудния сезон бъдещето на уругваеца на „Камп Ноу“ остава все по-неясно.