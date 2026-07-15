Обявиха кои отбори няма да спазват правилото за четирима български футболисти

Дни преди старта на сезон 2026/27 в efbet Лига, от Българския футболен съюз обявиха кои клубове няма да спазват разпоредбите за минималния брой местно тренирани футболисти и/или отговарящи на правилото на ФИФА за участие в националния отбор на България в стартовия състав.

Съгласно действащите нормативни изисквания на БФС, клубовете в efbet Лига следва да започват срещите с минимум четирима български футболисти в стартовия състав. Регламентът предвижда възможност клубовете да не прилагат това "правило 4" след подаване на съответната декларация и заплащане на определената административна такса.

Същевременно клубовете могат да заявят използването на повече от петима, но не повече от осем, състезатели извън Европейския съюз, взимайки от квотата на играчите от ЕС. За всеки футболист над разрешената бройка от 5 се заплаща допълнителна такса съгласно действащия нормативен ред.

Клубовете, които са декларирали, че няма да прилагат правилото за минимален брой местно тренирани футболисти и/или състезатели, отговарящи на изискванията на ФИФА за право на участие в националния отбор на България, и ще заплатят административна такса в размер на 300 000 евро за сезон 2026/27 са:

Левски

Лудогорец

ЦСКА

ЦСКА 1948

Клубовете, които са декларирали, че през сезон 2026/27 ще използват повече от петима състезатели - граждани на държави извън Европейския съюз са:

Левски - 8 състезатели

- 8 състезатели Лудогорец - 8 състезатели

- 8 състезатели ЦСКА - 8 състезатели

- 8 състезатели ЦСКА 1948 - 8 състезатели

- 8 състезатели Ботев (Пловдив) - 6 състезатели