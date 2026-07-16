Играчи на Аржентина се забъркаха в скандал, грози ги наказание

Полуфиналът между Англия и Аржентина на Мондиал 2026 не приключи със съдийския сигнал. Напрежението се пренесе и след последния съдийски сигнал, след като част от аржентинските играчи извършиха действие, което може да им коства сериозни наказания.
По време на празненствата след победата с 2:1 над „трите лъва“ няколко футболисти на Аржентина извадиха транспарант с надпис „Малвинските острови са аржентински“ – директна препратка към дългогодишния спор между двете държави за Фолкландските острови. Политическото послание моментално предизвика реакция, тъй като правилата на ФИФА категорично забраняват подобни прояви от участници в официални мачове.
Според международните регулации всякакви политически лозунги, символи или изявления са строго забранени, а нарушаването им води до санкции както за федерацията, така и за отделните играчи. В случая това означава, че Аржентинската футболна асоциация (АФА) почти сигурно ще бъде глобена, а не е изключено и самите футболисти да бъдат наказани – включително с лишаване от участие във финала срещу Испания.
Подобен инцидент не е прецедент. През 2014 г. аржентински играчи отново показаха транспарант със същото послание преди приятелски мач със Словения. Тогава ФИФА наложи глоба от 30 000 швейцарски франка (около 24 700 евро).
Този път ситуацията е още по-чувствителна, тъй като става дума за световно първенство и за момент непосредствено след победа над Англия – страна, с която Аржентина има исторически конфликт за островите. Според свидетели Джовани Ло Селсо е поставил транспаранта на терена, след което голяма част от отбора се е наредила зад него за снимка.
Най-вероятният сценарий е финансово наказание, но ФИФА може да реши да действа по-строго, предвид символиката и контекста на жеста. Решението се очаква в следващите дни, а аржентинският лагер вече е под напрежение преди големия финал.
La pancarta con la que los jugadores argentinos han festejado a pie de campo tras ganar la semifinal de la Copa del Mundo a Inglaterra#FIFAWorldCup #Mundial2026 #Malvinas pic.twitter.com/xLCb00vnnu— MARCA (@marca) July 15, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
11:54 16.07.2026
2 Дебелокожо лицемерие
11:54 16.07.2026
3 Някой
Та такива освинили по цялото земно кълбо, разцепвали държави не на етнически принцип, заради което сега има военни конфликти, те сага се изкарват с ценности!
Още преди срещата го бях казал битката за Фолклендските острови.
Коментиран от #14
11:54 16.07.2026
4 Фифа иска с
11:55 16.07.2026
5 Сатана Z
11:56 16.07.2026
6 Гост
11:57 16.07.2026
7 Сила
Този конфликт го провокира навремето военната хунта за да свали напрежението в страната и да си затвърди властта ...
Но не им се получи ...
11:57 16.07.2026
8 Дис ис бритиш хом...
Коментиран от #12
11:59 16.07.2026
9 Станче
12:00 16.07.2026
10 3.14К
12:13 16.07.2026
11 А нашите волейболисти
12:22 16.07.2026
12 Доротея
До коментар #8 от "Дис ис бритиш хом...":На повече от 10 000 км, господине! А Русия наричат окупатор на нейните си кримски земи! Тачър прати 600 командоса и аржентинците се предадоха! Единственият им успех бе, когато Супер Етандер с френска ракета Екзосет удари един английски кораб! Просто бяха набити! Затова Божията ръка на Марадона е още по свята!
12:22 16.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Има си исторически
До коментар #3 от "Някой":факти. Британците са стъпили на островите доста преди АрГентина да придобие испанска независимост. А и островите отстоят на 500 км от брега! Основите на тогавашната икономика е положил некъф германски образ, във време когато са били ничии. Много народ е минал от там, но е факт, че британците са ги цивилизовали! Преди фолкландската война, Великобритания е предложила пред ООН населението да реши де иска. Познайте кво е решило! Ама хунтата арГентинска напада. И яде съответно як бой от ВМС, ВВС и Роял маринърс на Ю Маджести. С тази война, британците свалят косвено хунтата в Буенос (а)Диос (по Стоичков)! В моментът се поддържат доброволчески въоръжени части, в едно с британската база в района и непрестанния морски патрул- познайте населението иска ли във вечно фалиралата АрГентина. При много висок ИЧБ на островите и БВП на глава от почти 100 К $ годишно!!! Само за арГентинските про.....ци си мечтаят шъ знайш!
12:26 16.07.2026
15 4567
12:36 16.07.2026
16 Янина
Тази информация е за всички, които неистово боготворят англичаните.
12:40 16.07.2026
17 Факти
12:56 16.07.2026
18 Соваж бейби
12:58 16.07.2026