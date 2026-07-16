Играчи на Аржентина се забъркаха в скандал, грози ги наказание

Полуфиналът между Англия и Аржентина на Мондиал 2026 не приключи със съдийския сигнал. Напрежението се пренесе и след последния съдийски сигнал, след като част от аржентинските играчи извършиха действие, което може да им коства сериозни наказания.

По време на празненствата след победата с 2:1 над „трите лъва“ няколко футболисти на Аржентина извадиха транспарант с надпис „Малвинските острови са аржентински“ – директна препратка към дългогодишния спор между двете държави за Фолкландските острови. Политическото послание моментално предизвика реакция, тъй като правилата на ФИФА категорично забраняват подобни прояви от участници в официални мачове.

Според международните регулации всякакви политически лозунги, символи или изявления са строго забранени, а нарушаването им води до санкции както за федерацията, така и за отделните играчи. В случая това означава, че Аржентинската футболна асоциация (АФА) почти сигурно ще бъде глобена, а не е изключено и самите футболисти да бъдат наказани – включително с лишаване от участие във финала срещу Испания.

Подобен инцидент не е прецедент. През 2014 г. аржентински играчи отново показаха транспарант със същото послание преди приятелски мач със Словения. Тогава ФИФА наложи глоба от 30 000 швейцарски франка (около 24 700 евро).

Този път ситуацията е още по-чувствителна, тъй като става дума за световно първенство и за момент непосредствено след победа над Англия – страна, с която Аржентина има исторически конфликт за островите. Според свидетели Джовани Ло Селсо е поставил транспаранта на терена, след което голяма част от отбора се е наредила зад него за снимка.

Най-вероятният сценарий е финансово наказание, но ФИФА може да реши да действа по-строго, предвид символиката и контекста на жеста. Решението се очаква в следващите дни, а аржентинският лагер вече е под напрежение преди големия финал.

La pancarta con la que los jugadores argentinos han festejado a pie de campo tras ganar la semifinal de la Copa del Mundo a Inglaterra#FIFAWorldCup #Mundial2026 #Malvinas pic.twitter.com/xLCb00vnnu — MARCA (@marca) July 15, 2026