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Играчи на Аржентина се забъркаха в скандал, грози ги наказание

Играчи на Аржентина се забъркаха в скандал, грози ги наказание

16 Юли, 2026 11:45 1 649 18

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  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • англия-
  • транспарант

По време на празненствата след победата с 2:1 над „трите лъва“ няколко футболисти на Аржентина извадиха транспарант с надпис „Малвинските острови са аржентински“

Играчи на Аржентина се забъркаха в скандал, грози ги наказание - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Полуфиналът между Англия и Аржентина на Мондиал 2026 не приключи със съдийския сигнал. Напрежението се пренесе и след последния съдийски сигнал, след като част от аржентинските играчи извършиха действие, което може да им коства сериозни наказания.

По време на празненствата след победата с 2:1 над „трите лъва“ няколко футболисти на Аржентина извадиха транспарант с надпис „Малвинските острови са аржентински“ – директна препратка към дългогодишния спор между двете държави за Фолкландските острови. Политическото послание моментално предизвика реакция, тъй като правилата на ФИФА категорично забраняват подобни прояви от участници в официални мачове.

Според международните регулации всякакви политически лозунги, символи или изявления са строго забранени, а нарушаването им води до санкции както за федерацията, така и за отделните играчи. В случая това означава, че Аржентинската футболна асоциация (АФА) почти сигурно ще бъде глобена, а не е изключено и самите футболисти да бъдат наказани – включително с лишаване от участие във финала срещу Испания.

Подобен инцидент не е прецедент. През 2014 г. аржентински играчи отново показаха транспарант със същото послание преди приятелски мач със Словения. Тогава ФИФА наложи глоба от 30 000 швейцарски франка (около 24 700 евро).

Този път ситуацията е още по-чувствителна, тъй като става дума за световно първенство и за момент непосредствено след победа над Англия – страна, с която Аржентина има исторически конфликт за островите. Според свидетели Джовани Ло Селсо е поставил транспаранта на терена, след което голяма част от отбора се е наредила зад него за снимка.

Най-вероятният сценарий е финансово наказание, но ФИФА може да реши да действа по-строго, предвид символиката и контекста на жеста. Решението се очаква в следващите дни, а аржентинският лагер вече е под напрежение преди големия финал.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    12 5 Отговор
    Островите са окраински!🥳🤣🤣🤣👍

    11:54 16.07.2026

  • 2 Дебелокожо лицемерие

    34 2 Отговор
    А политически лозунги срещу Русия може. Може и политически наказания,забрана на флаг и име. Може и демонстрации със жълто-синьо знаме = двоен стандарт и дебелокожо лицемерие.

    11:54 16.07.2026

  • 3 Някой

    16 3 Отговор
    Великобритания са колонизатори, а тези острови до Аржентина. На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (включително на САЩ), като на част е мешано с и от на Франция едновременно. Виждат сметката на Палестина. Държат примерно още 6 държави - може да не е точно.
    Та такива освинили по цялото земно кълбо, разцепвали държави не на етнически принцип, заради което сега има военни конфликти, те сага се изкарват с ценности!

    Още преди срещата го бях казал битката за Фолклендските острови.

    Коментиран от #14

    11:54 16.07.2026

  • 4 Фифа иска с

    13 1 Отговор
    Политика - да забранява участие, за да угоди на някого, да се гаври с участници, като ги поставя при непоносими битови и спортни условия, да отменя наказания, позорно целувайки отзадията на силните, да отменя чисти голове, да признава съвсем нередовни такива, да гони играчи и съдии, пак за да угоди на политическите хегемони…., но виж, ако някой играч само спомене, че обича родината си…, оооо, ужас - бой по главата, докато мърда, защото фифата, видите ли, била безпристрастна!

    11:55 16.07.2026

  • 5 Сатана Z

    9 24 Отговор
    Смешни индианци.Не могат един остров да си върнат на бойното поле,но умеят да ритат противниците си на терена комплексарите начело с Меси Козата.

    11:56 16.07.2026

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    ФИФА иначе реже глави са всякакви глупости, които БИХА МОГЛИ да се изтълкуват като политически, обаче сега ще се прави на разсеяна.

    11:57 16.07.2026

  • 7 Сила

    2 9 Отговор
    Латиноамерикански сериал ( трагично - драматичен ) ...
    Този конфликт го провокира навремето военната хунта за да свали напрежението в страната и да си затвърди властта ...
    Но не им се получи ...

    11:57 16.07.2026

  • 8 Дис ис бритиш хом...

    16 2 Отговор
    Е какво лъжа ли е? Островите са си техни, а не на британските окупатори? Къде са Малви ските острови, къде е англия, някъде 1100 км от тях!?

    Коментиран от #12

    11:59 16.07.2026

  • 9 Станче

    8 3 Отговор
    Островите са македонски!

    12:00 16.07.2026

  • 10 3.14К

    4 1 Отговор
    Държавата с най-много гейове в парламента според техния премиер, не издаде визи на състезатели от български отбор за участие в европейски клубен турнир!

    12:13 16.07.2026

  • 11 А нашите волейболисти

    1 0 Отговор
    Защо не издигат Лозунга Македония е Българска? В сравнение с Македония значението на тези острови за Аржентине е като муха за слон! Боже, Пази Майка България!

    12:22 16.07.2026

  • 12 Доротея

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дис ис бритиш хом...":

    На повече от 10 000 км, господине! А Русия наричат окупатор на нейните си кримски земи! Тачър прати 600 командоса и аржентинците се предадоха! Единственият им успех бе, когато Супер Етандер с френска ракета Екзосет удари един английски кораб! Просто бяха набити! Затова Божията ръка на Марадона е още по свята!

    12:22 16.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Има си исторически

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    факти. Британците са стъпили на островите доста преди АрГентина да придобие испанска независимост. А и островите отстоят на 500 км от брега! Основите на тогавашната икономика е положил некъф германски образ, във време когато са били ничии. Много народ е минал от там, но е факт, че британците са ги цивилизовали! Преди фолкландската война, Великобритания е предложила пред ООН населението да реши де иска. Познайте кво е решило! Ама хунтата арГентинска напада. И яде съответно як бой от ВМС, ВВС и Роял маринърс на Ю Маджести. С тази война, британците свалят косвено хунтата в Буенос (а)Диос (по Стоичков)! В моментът се поддържат доброволчески въоръжени части, в едно с британската база в района и непрестанния морски патрул- познайте населението иска ли във вечно фалиралата АрГентина. При много висок ИЧБ на островите и БВП на глава от почти 100 К $ годишно!!! Само за арГентинските про.....ци си мечтаят шъ знайш!

    12:26 16.07.2026

  • 15 4567

    2 2 Отговор
    Да, островите са били аржентински, преди да има такава държава.

    12:36 16.07.2026

  • 16 Янина

    5 0 Отговор
    Никой не коментира как след края на мача докато футболистите бяха още на терена, Белингам се приближи до 3-4 аржентински футболисти и удари един тупаник зад врата на един от аржентинците.
    Тази информация е за всички, които неистово боготворят англичаните.

    12:40 16.07.2026

  • 17 Факти

    1 0 Отговор
    То и Аржентина е на местните, а не на тия европейски колонизатори, които развяват плаката.

    12:56 16.07.2026

  • 18 Соваж бейби

    2 1 Отговор
    Да им отнемат купата ,то само това им е бедни индиянци вчера бяха показали знаме с наркомана Марадона като светец или Бог ненормални.Надявам се скоро Тръмп яко настъпи цялото индианскоромско население на Лат.Америка заслужават си го по всички параграфи най големите расисти са латинските индиянски роми ,Испания и те не са по различни само че с голямо котило испански роми.

    12:58 16.07.2026

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