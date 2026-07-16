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Здравко Димитров преминава в нов тим в Турция

Здравко Димитров преминава в нов тим в Турция

16 Юли, 2026 17:35 500 2

  • национал-
  • здравко димитров-
  • турския футбол-
  • амедспор-
  • мардин-
  • първа лига

Българският национал сменя клубната си принадлежност в южната ни съседка

Здравко Димитров преминава в нов тим в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Здравко Димитров поема по нов път в турския футбол, след като официално напуска тима на Амедспор. 27-годишният флангови нападател ще облече екипа на Мардин – новият член на Първа лига, който амбициозно се готви за дебютния си сезон сред най-добрите.

След успешен престой в Амедспор, където Димитров изигра ключова роля за промоцията на отбора в турската Суперлига, българинът е готов за следващото си предизвикателство. Очаква се той да парафира двугодишен договор с Мардин, съобщава турският журналист Фикрет Гюл. С този трансфер Димитров ще запише четвърти клуб в Турция, след като вече е защитавал цветовете на Сакарияспор и Бодрум.

През последните шест месеца Здравко Димитров се отличи с 16 изиграни срещи и три асистенции за Амедспор.

С трансфера си в Мардин, Димитров затвърждава тенденцията български футболисти да търсят развитие и успехи в турските клубове.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И там ли лъскат

    1 0 Отговор
    Научи ги на ножки и утива на друго място.

    17:40 16.07.2026

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