Здравко Димитров преминава в нов тим в Турция

Българският национал Здравко Димитров поема по нов път в турския футбол, след като официално напуска тима на Амедспор. 27-годишният флангови нападател ще облече екипа на Мардин – новият член на Първа лига, който амбициозно се готви за дебютния си сезон сред най-добрите.

След успешен престой в Амедспор, където Димитров изигра ключова роля за промоцията на отбора в турската Суперлига, българинът е готов за следващото си предизвикателство. Очаква се той да парафира двугодишен договор с Мардин, съобщава турският журналист Фикрет Гюл. С този трансфер Димитров ще запише четвърти клуб в Турция, след като вече е защитавал цветовете на Сакарияспор и Бодрум.

През последните шест месеца Здравко Димитров се отличи с 16 изиграни срещи и три асистенции за Амедспор.

С трансфера си в Мардин, Димитров затвърждава тенденцията български футболисти да търсят развитие и успехи в турските клубове.