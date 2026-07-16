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Архивна фотография на Меси и бебето Ямал отново покорява социалните мрежи

Архивна фотография на Меси и бебето Ямал отново покорява социалните мрежи

16 Юли, 2026 20:59 797 1

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Снимката стана актуална отново преди финала Аржентина – Испания на Мондиал 2026

Архивна фотография на Меси и бебето Ямал отново покорява социалните мрежи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Носталгия и възхищение заля футболната общност, след като една позабравена снимка отново изплува на повърхността. На нея виждаме младия Лионел Меси, тогава едва 20-годишен, който държи в ръцете си шестмесечното бебе Ламин Ямал – днес изгряващата звезда на испанския национален отбор. Този кадър, заснет през далечната 2007 година, се превърна в истински хит в социалните мрежи, особено с наближаването на дългоочаквания финал между Аржентина и Испания на Световното първенство през 2026 г.

Историята зад снимката е не по-малко любопитна от самия кадър. Фотосесията е част от благотворителен календар, организиран от УНИЦЕФ и популярното спортно издание Diario Sport. Семействата на фенове на Барселона участват в томбола, а наградата е незабравим момент с любим футболист. Късметът се усмихва на семейството на Ямал, което печели възможността да се снима с Меси. Така шестмесечният Ламин се озовава във вана заедно с бъдещата футболна икона. Фотографът Жоан Монфор си спомня, че Меси бил леко притеснен и неуверен как да се държи с бебето, което придава още по-голяма автентичност и чар на снимката. Този момент, уловен преди почти две десетилетия, днес се възприема като символ на приемствеността между поколенията във футбола.

Годините минават, а съдбата поднася неочаквани обрати. Снимката с Меси отново изплува и се разпространява светкавично в интернет, вдъхновявайки фенове и анализатори да разсъждават върху невероятната връзка между миналото и настоящето.

Днес, 19 години след заснемането на прочутия кадър, Лионел Меси е утвърдена футболна легенда, а Ламин Ямал – младата надежда на Испания, която тепърва ще пише своята история. Тази снимка се превърна в символ на мечтите, които се сбъдват, и на непрекъснатата еволюция на футболната магия. Сблъсъкът между Аржентина и Испания на Мондиал 2026 обещава да бъде не просто спортно събитие, а истински празник на приемствеността и вдъхновението.



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