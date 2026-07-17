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ЦСКА пише история: "армейците" записаха стотната си европейска победа

ЦСКА пише история: "армейците" записаха стотната си европейска победа

17 Юли, 2026 06:45 1 129 11

  • цска-
  • лига европа-
  • дери сити-
  • футбол-
  • христо янев

Възпитаниците на Христо Янев се наложи да правят обрат с голове на Йоанис Питас и автогол след удар на Мохамед Брахими дълбоко в 17-минутното добавено време

ЦСКА пише история: "армейците" записаха стотната си европейска победа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА достигна исторически момент за родните стандарти със своята стотна победа в евротурнирите. Тя беше постигната в реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа с 2:1 срещу Дери Сити в Северна Ирландия.

Възпитаниците на Христо Янев се наложи да правят обрат с голове на Йоанис Питас и автогол след удар на Мохамед Брахими дълбоко в 17-минутното добавено време.

ЦСКА е първият български тим със сто победи в Европа. „Червените“ имат два полуфинала за КЕШ (1967 г., 1982 г.) и един полуфинал за КНК (1989 г.).

Очертава се следващите две срещи на ЦСКА в Европа да са 23 и 30 август, като „червените“ първо ще са гости.

Повече от 10 от тези 100 победи на ЦСКА са постигнати с Христо Янев като играч. Това беше първият му елиминиран отбор в евротурнирите като треньор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦСКА

    8 4 Отговор
    Каква история Бе,пак Питас ни вади от тинята,второто попадение автогол ! Със Карабах ще лъсне истината като ни надънят с три на нула защото вратарят ни е малоумен,а половината играчи освен да чистят топката друго не могат !

    07:06 17.07.2026

  • 2 ЦСКА трябва да има емблема с 30 звезди

    3 3 Отговор
    А не с 3 големи звезди се едно е световен шампион

    07:14 17.07.2026

  • 3 Инж1

    9 2 Отговор
    Абе каква ти "история"! С клизма сме се измъкнали!?!?!?

    07:19 17.07.2026

  • 4 В родното първенство колко победи има

    0 2 Отговор
    От създаването 1948

    07:20 17.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пълна излагация!

    7 1 Отговор
    Бг футболни хулигани си показаха простотията в Европа! Нападнали сектор , където имало основно деца с родители! Чакаме тежки наказания!☹️

    07:54 17.07.2026

  • 7 Левски 1914

    3 5 Отговор
    Литекс, Литекс това е Литекс, цска го няма, ФАЛИРА.

    Коментиран от #8

    08:06 17.07.2026

  • 8 ТРАЛАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Левски 1914":

    Коментирай си фантазиите с дофтора в Пс.Д.
    Не виждаш ли , че хората не могат да те понасяяят

    08:29 17.07.2026

  • 9 Гуцката

    0 2 Отговор
    Тази кръстоска между микренци и врачане ще направи фурор и в Космоса. Само гледайте!

    Коментиран от #11

    08:46 17.07.2026

  • 10 Артилерист

    2 0 Отговор
    Господи, какъв велик ЦСКА имахме само от велики ФУТБОЛИСТИ БЪЛГАРИ! Страшилище за Европа! Мачкаше наред и само защото беше от социалистическа държава западняците със съдийски номера не му позволиха да превземе европейския връх. По едно време целият отбор на ЦСКА беше в националния отбор. Какво да издребняваме с изброяване на небивалите успехи на ЦСКА, като само споменаването, че ЦСКА е отсранявал шампиони на Англия-държавата с най-силното футболно първенство-е достатъчно показателно! Няма да забравя как стадион "В. Левски" беше ПРЕПЪЛНЕН ЕДИН ЧАС ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА МАЧА С ЛИВЪРПУЛ, вкл и с дебел слой правостоящи, опасващ целия стадион! И после потоци от щастливи привърженици преживяваха победата с невиждан благороден екстаз! Дали ще се повтори това някога...

    08:49 17.07.2026

  • 11 Гуцка ли си или П......

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гуцката":

    Нещо си се объркал.
    За изтрелване в космоси и орбити говореше феномена в залаганията Насо за друг отбор.
    Динамо ли акумолатор ли не знам

    08:51 17.07.2026

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