ЦСКА пише история: "армейците" записаха стотната си европейска победа

ЦСКА достигна исторически момент за родните стандарти със своята стотна победа в евротурнирите. Тя беше постигната в реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа с 2:1 срещу Дери Сити в Северна Ирландия.
Възпитаниците на Христо Янев се наложи да правят обрат с голове на Йоанис Питас и автогол след удар на Мохамед Брахими дълбоко в 17-минутното добавено време.
ЦСКА е първият български тим със сто победи в Европа. „Червените“ имат два полуфинала за КЕШ (1967 г., 1982 г.) и един полуфинал за КНК (1989 г.).
Очертава се следващите две срещи на ЦСКА в Европа да са 23 и 30 август, като „червените“ първо ще са гости.
Повече от 10 от тези 100 победи на ЦСКА са постигнати с Христо Янев като играч. Това беше първият му елиминиран отбор в евротурнирите като треньор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦСКА
07:06 17.07.2026
2 ЦСКА трябва да има емблема с 30 звезди
07:14 17.07.2026
3 Инж1
07:19 17.07.2026
4 В родното първенство колко победи има
07:20 17.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пълна излагация!
07:54 17.07.2026
7 Левски 1914
Коментиран от #8
08:06 17.07.2026
8 ТРАЛАЛА
До коментар #7 от "Левски 1914":Коментирай си фантазиите с дофтора в Пс.Д.
Не виждаш ли , че хората не могат да те понасяяят
08:29 17.07.2026
9 Гуцката
Коментиран от #11
08:46 17.07.2026
10 Артилерист
08:49 17.07.2026
11 Гуцка ли си или П......
До коментар #9 от "Гуцката":Нещо си се объркал.
За изтрелване в космоси и орбити говореше феномена в залаганията Насо за друг отбор.
Динамо ли акумолатор ли не знам
08:51 17.07.2026