ЦСКА пише история: "армейците" записаха стотната си европейска победа

ЦСКА достигна исторически момент за родните стандарти със своята стотна победа в евротурнирите. Тя беше постигната в реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа с 2:1 срещу Дери Сити в Северна Ирландия.

Възпитаниците на Христо Янев се наложи да правят обрат с голове на Йоанис Питас и автогол след удар на Мохамед Брахими дълбоко в 17-минутното добавено време.

ЦСКА е първият български тим със сто победи в Европа. „Червените“ имат два полуфинала за КЕШ (1967 г., 1982 г.) и един полуфинал за КНК (1989 г.).

Очертава се следващите две срещи на ЦСКА в Европа да са 23 и 30 август, като „червените“ първо ще са гости.

Повече от 10 от тези 100 победи на ЦСКА са постигнати с Христо Янев като играч. Това беше първият му елиминиран отбор в евротурнирите като треньор.