Челси удря на камък с Пеп Чавария от Райо Валекано

Опитите на Челси да подсили защитната си линия с испанския талант Пеп Чавария се сблъскаха с твърда стена от страна на Райо Валекано. Лондонският клуб отправи две последователни оферти – първо за 15 милиона паунда, а след това увеличи предложението си до 21 милиона. Въпреки това, мадридчани не се поколебаха и отхвърлиха и двете предложения без колебание.

Ръководството на Райо Валекано е категорично: единственият начин Чавария да облече синята фланелка на „Стамфорд Бридж“ е ако Челси извади пълната сума по откупната му клауза – внушителните 42 милиона паунда. Преговорите между двата клуба са описвани от източници, близки до сделката, като изключително напрегнати и трудни, а испанците демонстрират завидна твърдост и непоколебимост.

20-годишният Пеп Чавария, считан за един от най-обещаващите леви защитници в Ла Лига, има договор с Райо до лятото на 2030 година. Това допълнително затруднява евентуален трансфер, тъй като клубът не изпитва натиск да продава своята млада звезда.

Въпреки скорошните попълнения на бековете – Марко Палестра от Аталанта и Жовани Кенда, за които бяха платени над 100 милиона евро, Челси продължава да търси нови варианти за подсилване на защитата. Продажбата на Марк Кукурея на Реал Мадрид и очакваната нова тактическа схема на мениджъра Чаби Алонсо с халф-бекове, поддържат интереса към Чавария жив.