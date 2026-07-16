Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси удря на камък с Пеп Чавария от Райо Валекано

Челси удря на камък с Пеп Чавария от Райо Валекано

16 Юли, 2026 22:09 404 1

  • челси-
  • талант-
  • пеп чавария-
  • райо валекано

Лондонският гранд среща непреодолима съпротива в опитите си да привлече младия ляв бек

Челси удря на камък с Пеп Чавария от Райо Валекано - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Опитите на Челси да подсили защитната си линия с испанския талант Пеп Чавария се сблъскаха с твърда стена от страна на Райо Валекано. Лондонският клуб отправи две последователни оферти – първо за 15 милиона паунда, а след това увеличи предложението си до 21 милиона. Въпреки това, мадридчани не се поколебаха и отхвърлиха и двете предложения без колебание.

Ръководството на Райо Валекано е категорично: единственият начин Чавария да облече синята фланелка на „Стамфорд Бридж“ е ако Челси извади пълната сума по откупната му клауза – внушителните 42 милиона паунда. Преговорите между двата клуба са описвани от източници, близки до сделката, като изключително напрегнати и трудни, а испанците демонстрират завидна твърдост и непоколебимост.

20-годишният Пеп Чавария, считан за един от най-обещаващите леви защитници в Ла Лига, има договор с Райо до лятото на 2030 година. Това допълнително затруднява евентуален трансфер, тъй като клубът не изпитва натиск да продава своята млада звезда.

Въпреки скорошните попълнения на бековете – Марко Палестра от Аталанта и Жовани Кенда, за които бяха платени над 100 милиона евро, Челси продължава да търси нови варианти за подсилване на защитата. Продажбата на Марк Кукурея на Реал Мадрид и очакваната нова тактическа схема на мениджъра Чаби Алонсо с халф-бекове, поддържат интереса към Чавария жив.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 A динамовците

    1 0 Отговор
    Ще им спрят правата , защото нямат парички горките :( Не е като при лаВсиш

    22:13 16.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове