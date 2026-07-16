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Андрей Рубльов се пребори за място на четвъртфиналите в Бощад след трисетов дуел

Андрей Рубльов се пребори за място на четвъртфиналите в Бощад след трисетов дуел

16 Юли, 2026 23:03 529 0

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Руският тенисист надделя над Андреа Пелегрино в истински трилър на шведска земя

Андрей Рубльов се пребори за място на четвъртфиналите в Бощад след трисетов дуел - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Поставеният под номер едно в схемата Андрей Рубльов показа характер и издръжливост, за да се класира за четвъртфиналите на престижния турнир от категория ATP 250 в Бощад, Швеция. Руснакът се наложи над упорития италианец Андреа Пелегрино след изтощителен сблъсък, завършил с резултат 7:6(3), 6:7(7), 6:3 в полза на Рубльов.

От първия сет двамата съперници демонстрираха завидна концентрация и стабилност на сервис, като не допуснаха нито един пробив. Всичко се реши в тайбрека, където Рубльов бе по-хладнокръвен и поведе в резултата.

Във втората част сценарият се повтори – отново без пробиви, отново тайбрек, но този път Пелегрино показа зъби и изравни мача, превръщайки срещата в истински спектакъл за зрителите.

В третия сет Рубльов вдигна оборотите и показа защо е сред фаворитите в турнира. С впечатляващите 90% спечелени точки на първи сервис и стабилна игра на ретур, руснакът успя да реализира единствения пробив в мача, което се оказа достатъчно за крайния успех. След два часа и 33 минути битка на централния корт, Рубльов заслужено си осигури място сред най-добрите осем.

В следващия кръг Андрей Рубльов ще се изправи срещу победителя от двубоя между нидерландеца Йеспер де Йонг и аржентинеца Себастиан Баес.


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