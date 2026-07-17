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ЦСКА уверява: Ще защитим правата на феновете си за гостуването в Баку

ЦСКА уверява: Ще защитим правата на феновете си за гостуването в Баку

17 Юли, 2026 20:23 383 3

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  • дери сити

Клубът излезе с официално становище

ЦСКА уверява: Ще защитим правата на феновете си за гостуването в Баку - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като напрежението около гостуването на ЦСКА в Северна Ирландия предизвика вълна от реакции, ръководството на столичния гранд излезе с категорична позиция. Клубът заяви, че ще положи максимални усилия, за да гарантира присъствието на своите привърженици на предстоящия двубой срещу Карабах в Баку, част от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

По-рано днес Европейската футболна централа (УЕФА) публикува официално становище, в което препоръчва на ЦСКА да не допуска продажба на билети за гостуващия сектор на стадиона в Баку на 23 юли. Причината – съображения за сигурността на българските фенове след събитията в Северна Ирландия.

Ето официалната позиция на ПФК ЦСКА:

"Армейци,

След двубоя реванш от 1 квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа между Дери Сити и ЦСКА на ст. "Брендиуел“, УЕФА е образувала дисциплинарно производство срещу двата клуба във връзка с инцидентите с привържениците им.

В тази връзка Европейската футболна централа препоръчва да не се продават билети за "армейския“ сектор за следващото гостуване на ЦСКА в европейските клубни турнири – на ФК Карабах в Баку на 23 юли (четвъртък) от 2 квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа, докато не бъде взето окончателно решение по случая.

ЦСКА подчертава, че ще положи всички усилия, за да могат "червените“ привърженици да присъстват на предстоящата среща. Клубът ни ясно и категорично ще изложи пред УЕФА всички аргументи, свързани със споменатите инциденти, както и с организацията или липсата на такава, свързана със сигурността, условията и цялостното провеждане на футболния мач в Дери, от страна на клуба-домакин и на северноирландските власти.

В същото време ЦСКА осъжда решително всички прояви на агресия, непристойно поведение и хулигански прояви, на които станахме свидетели в няколко епизода от снощния двубой.

Призоваваме нашата вярна публика за въздържане от всякакви непристойни прояви или расистко и/или дискриминационно поведение."


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