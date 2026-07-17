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Бивш топ съдия разкритикува Хари Кейн: "Сарказмът към реферите само вреди на Англия"

Бивш топ съдия разкритикува Хари Кейн: "Сарказмът към реферите само вреди на Англия"

17 Юли, 2026 23:28 478 4

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  • рефер-
  • исмаел елфат-
  • футбол

Греъм Скот призова капитана на "трите лъва" да промени отношението си към съдиите след драматичната загуба от Аржентина

Бивш топ съдия разкритикува Хари Кейн: "Сарказмът към реферите само вреди на Англия" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Английският капитан Хари Кейн попадна под прицела на остри думи от страна на бившия елитен съдия Греъм Скот, който не спести критики към поведението на нападателя по време на полуфиналния сблъсък с Аржентина на Световното първенство.

След като Англия отстъпи с 1:2 на "гаучосите" в напрегнат двубой, ръководен от американския рефер Исмаел Елфат, Греъм Скот – с десетилетие опит в най-високото ниво на английския футбол – изрази разочарование от начина, по който Кейн и съотборниците му се отнасят към съдийската бригада. "Не мога да скрия раздразнението си, когато виждам как нашите момчета постоянно се опитват да влияят на решенията на съдията. Това е напълно безполезно и дори вредно. Като човек, който е бил от другата страна на свирката, знам отлично, че подобно поведение само настройва арбитъра срещу теб," сподели Скот пред talkSPORT.

Бившият рефер обърна специално внимание на Хари Кейн, който според него често използва саркастични реплики към съдиите. "Кейн не спира да задава въпроси от типа: 'Това ли ще позволите през целия мач?', 'Ще отсъдите ли нещо и за нас?' или 'Знаете ли, че има два отбора на терена?'. Такива коментари само изострят отношенията и не водят до нищо добро," категоричен е Скот.

Скот подчерта, че английските национали трябва да се подготвят по-добре за стила на всеки отделен съдия. "Не е достатъчно да тренираш само физически и тактически. Трябва да анализираш какво допуска и какво санкционира всеки арбитър, за да си наясно как да се държиш на терена," допълни той.

Според Греъм Скот, подобно поведение може дори да има обратен ефект. "Когато един футболист постоянно се оплаква, съдията несъзнателно започва да гледа на него с недоверие. В спорни ситуации това може да се окаже решаващо. Бих искал да поговоря с Хари Кейн – той има лидерски качества, но трябва да ги използва по-умело," завърши Скот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Този пък, не му ли дадат да бие дузпа, квичи срещу съдиите. Най-много дузпи бил вкарал Хари Кейн, Ами значи най-много са дали за Англия, бе. Съдийството във футбола е под диктовката на Англия. Кво реве тоя.

    23:32 17.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    По повод "американския рефер Исмаел Елфат" се сетих за нещо.

    "Германия, 2050 година. Двама катаджии спират кола и единият от тях иска книжката на шофьора. След минута се провиква към другия:
    - Мустафа, ела да видиш с какво странно име е този човек - Ханс."

    Коментиран от #4

    23:36 17.07.2026

  • 3 Съдиите

    1 0 Отговор
    свиреха тенденциозно!

    23:41 17.07.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Лошото е, че и ти натам вървиш. Започнаха да вкарват шофьори от Индия и сервитьори и готвачи от съвсем неизвестни нам държави. Всички те не раждат, а се размножават. Така , че помисли , когато се подиграваш на Германия.

    23:44 17.07.2026

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