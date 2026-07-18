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Септември София посреща Арда в първия мач за деня

Септември София посреща Арда в първия мач за деня

18 Юли, 2026 15:12 493 0

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Двубоят е от 19:00 часа

Септември София посреща Арда в първия мач за деня - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София приема Арда Кърджали в среща от първия кръг на новия сезон в efbet Лига. Мачът ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски" от 19:00 часа днес и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт.

Септември влиза променен в новата кампания, след като осигури оставането си в елита с драматично 2:1 над Янтра в бараж. Португалският треньор Симао Фрейтас пое кормилото на тима от "Драгалевци", който дотук традиционно залагаше на български специалисти. Много футболисти също напуснаха столичния клуб, като в предстоящите дни се очаква и официализирането на продажбата на голмайстора Бертран Фурие. Сред любопитните имена, които пристигнаха в Септември, са португалците Андре Либерал и Педро Ферейра и Божидар Пенчев, познат с изявите си у нас с екипите на Берое, Хебър и Ботев Враца.

Арда не успя да се класира за европейските клубни турнири през миналия сезон, но отново демонстрираха познат подход през годините - запазване на треньорския щаб начело с Александър Тунчев и надграждане на състава. Опитният вратар Янко Георгиев (пазил доскоро именно в Септември) и националът Виктор Попов заедно с младите таланти на Левски Виктор Любенов и Преслав Бачев ще играят в светлосиньо през стартиращата кампания.

В последния мач между двата тима, игран през пролетта на тази година в "Драгалевци", Арда разби Септември с 4:1. Серкан Юсеин, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев и Антонио Вутов се разписаха за кърджалийци, докато точен за софиянци бе Едни Рибейро.

Пропуски ще се продават на касите на Националния стадион "Васил Левски" преди началото на срещата.

Първа лига - 1 кръг:


Спартак Варна - ЦСКА 1948 2:2
Левски - Дунав Русе 2:1

18 юли, събота, 19:00
Септември София - Арда Кърджали

18 юли, събота, 21:15
Лудогорец - Локомотив Пловдив

19 юли, неделя, 19:30
Ботев Враца - Черно море Варна

20 юли, понеделник, 19:15
Славия - ЦСКА

20 юли, понеделник, 21:30
Ботев Пловдив - Локомотив София


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