Лудогорец се изправя срещу Локомотив Пловдив в очаквано интересен мач

Лудогорец се изправя срещу Локомотив Пловдив в мач от първия кръг на новия сезон в efbet Лига. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" в Разград стартира в 21:15 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

След края на серията на Лудогорец от 14 поредни титли "зелените" започват сезон 2026/27 с нов старши треньор в лицето на опитния германски специалист Томас Райс. През лятото "орлите" се разделиха с Диниш Алмейда и Педро Нареси, чиито договори изтекоха, и се подсилиха с младежкия национал на България Михаил Полендаков, дошъл под наем от Шефилд Юнайтед. В предстоящия мач с Локомотив Пловдив Лудогорец ще има и едно наум за визитата на Апоел Тел Авив в първа среща от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Локомотив Пловдив изживя тежък финал на предишния сезон, като в рамките на дни изпусна на два пъти класиране за Европа след загубите с дузпи от ЦСКА във финала на Sesame Купа на България и от Лудогорец в плейофа за Лига на конференциите. Това обаче не предизвика сътресение на "Лаута", като почти изцяло бе запазен съставът. Големите липси са съвременната икона на клуба Димитър Илиев, който обяви край на кариерата си, както и Жоел Цварц, който бе трансфериран в ЦСКА. Едва един нов бе представен дотук - германският централен защитник Милан Петрович. Любопитно бе, че възпитаниците на Душан Косич изиграха едва две контроли в подготовката.

Последният мач между двата тима се игра в края на май отново в Разград, когато в директен сблъсък между Лудогорец и Локомотив Пловдив се решаваше квота за участие в Лигата на конференциите. Редовното време приключи при 0:0, а при дузпите "орлите" се наложиха с 3:1.

Билети могат да бъдат закупени от билетната каса на ул. "Васил Левски", която ще работи от 17:00 ч. до началото на мача. В 19:00 ч. отваря касата на сектор "Гости".

В деня на мача от 17:00 ч. до началото на двубоя ще работи и билетната каса на ул. „Васил Левски“. В 19:00 ч. ще отвори касата на сектор „Гости“.

Цените са следните:

Сектор „В“ – блокове 1, 2, 5 и 6 – от 1-ви до 6-и ред (включително) – 5 евро, от 7-и ред нагоре – 6 евро

Сектор „В“ – блокове 3 и 4 – 10 евро

Сектор „Б“ (Трибуна „Моци“) – 5 евро

Централна трибуна – 6 евро

Сектор „Г“ – 5 евро

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.