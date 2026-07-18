Доминик Янков вече е част от Арда (Кърджали)

Арда Кърджали официално привлече в редиците си българския национал Доминик Янков. Договорът между полузащитника и клуба е за три години.

Доминик Янков, роден на 28 юли 2000 година, започва футболната си кариера отвъд Океана – в Канада, където прави първите си стъпки на зеления терен. С времето талантът му го отвежда в редица престижни клубове – Лудогорец, Ботев Враца, Монреал, Риека и Локомотив София.

Янков неведнъж е защитавал цветовете на България – както в мъжкия национален отбор, така и в юношеските формации до 19 и 21 години. Опитът му на международната сцена е безценен актив за Арда, която се стреми към още по-високи върхове през новия сезон.

С този трансфер Арда не само подсилва средната си линия, но и печели играч с международен опит и доказани качества.