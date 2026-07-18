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Доминик Янков вече е част от Арда (Кърджали)

Доминик Янков вече е част от Арда (Кърджали)

18 Юли, 2026 19:11 396 1

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  • риека-
  • локомотив софия

Договорът между халфа и клуба е за три години

Доминик Янков вече е част от Арда (Кърджали) - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали официално привлече в редиците си българския национал Доминик Янков. Договорът между полузащитника и клуба е за три години.

Доминик Янков, роден на 28 юли 2000 година, започва футболната си кариера отвъд Океана – в Канада, където прави първите си стъпки на зеления терен. С времето талантът му го отвежда в редица престижни клубове – Лудогорец, Ботев Враца, Монреал, Риека и Локомотив София.

Янков неведнъж е защитавал цветовете на България – както в мъжкия национален отбор, така и в юношеските формации до 19 и 21 години. Опитът му на международната сцена е безценен актив за Арда, която се стреми към още по-високи върхове през новия сезон.

С този трансфер Арда не само подсилва средната си линия, но и печели играч с международен опит и доказани качества.


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  • 1 Иван

    1 1 Отговор
    Горкото момче, да го кръстят така, вместо да му сложат едно нормално българско име. Със сигурност презира така наречените му родители. Такива жалкари не заслужават да могат да се възпроизвеждат. Искрено го съжалявам за подигравките и дано успее лесно със смяната на името си.

    19:47 18.07.2026

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