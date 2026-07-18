Кими Антонели изненада Верстапен и грабна полпозишъна на "Спа"

Интересна развръзка беляза квалификационната сесия за Гран при на Белгия във Формула 1, където Андреа Кими Антонели от отбора на Мерцедес изненада фаворитите и си осигури полпозишън на емблематичната писта "Спа-Франкоршамп". Италианският талант демонстрира хладнокръвие и майсторство, оставяйки зад себе си световния шампион Макс Верстапен с болида на Ред Бул.

Квалификацията не мина без напрежение – шест минути преди финала всички автомобили се прибраха в бокса заради червен флаг, предизвикан от чакъл, разпилян по трасето след инцидент с Оскар Пиастри. Това временно прекъсване внесе допълнителна доза неизвестност и тактическо напрежение сред пилотите и техните екипи.

Ландо Норис от Макларън ще трябва да стартира десет позиции по-назад, след като смени двигателя си преди квалификацията – така реалното му място на старта ще бъде 13-о. Джордж Ръсел, съотборник на Антонели в Мерцедес, ще заеме трета позиция, а четвърти ще потегли Шарл Льоклер с болида на Ферари. Пети на стартовата решетка ще бъде Люис Хамилтън, също с Ферари, следван от Оскар Пиастри (Макларън), Арвид Линдблад (Рейсинг Булс), Габриел Бортолето (Ауди), Исак Хаджар (Ред Бул) и Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс).

Всички погледи са насочени към утрешната Гран при на Белгия, която ще стартира в 16:00 часа българско време.