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Кими Антонели изненада Верстапен и грабна полпозишъна на "Спа"

Кими Антонели изненада Верстапен и грабна полпозишъна на "Спа"

18 Юли, 2026 18:43 536 0

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Младата звезда на Мерцедес блести в драматична квалификация преди Гран при на Белгия

Кими Антонели изненада Верстапен и грабна полпозишъна на "Спа" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Интересна развръзка беляза квалификационната сесия за Гран при на Белгия във Формула 1, където Андреа Кими Антонели от отбора на Мерцедес изненада фаворитите и си осигури полпозишън на емблематичната писта "Спа-Франкоршамп". Италианският талант демонстрира хладнокръвие и майсторство, оставяйки зад себе си световния шампион Макс Верстапен с болида на Ред Бул.

Квалификацията не мина без напрежение – шест минути преди финала всички автомобили се прибраха в бокса заради червен флаг, предизвикан от чакъл, разпилян по трасето след инцидент с Оскар Пиастри. Това временно прекъсване внесе допълнителна доза неизвестност и тактическо напрежение сред пилотите и техните екипи.

Ландо Норис от Макларън ще трябва да стартира десет позиции по-назад, след като смени двигателя си преди квалификацията – така реалното му място на старта ще бъде 13-о. Джордж Ръсел, съотборник на Антонели в Мерцедес, ще заеме трета позиция, а четвърти ще потегли Шарл Льоклер с болида на Ферари. Пети на стартовата решетка ще бъде Люис Хамилтън, също с Ферари, следван от Оскар Пиастри (Макларън), Арвид Линдблад (Рейсинг Булс), Габриел Бортолето (Ауди), Исак Хаджар (Ред Бул) и Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс).

Всички погледи са насочени към утрешната Гран при на Белгия, която ще стартира в 16:00 часа българско време.


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