Търсят се Марадона, Кампос, Матеус и още футболисти за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

Екипът на игралния филм „Стоичков – Имало едно време в България“ обявява национален кастинг за футболисти, които ще вземат участие в една от най-мащабните български филмови продукции, посветени на Христо Стоичков и историческия път на националния ни отбор към четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година.
Продукцията ще пресъздаде едни от най-паметните моменти в историята на българския футбол – легендарните мачове срещу Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия. За реализирането на тези сцени екипът търси мъже на възраст между 18 и 30 години, които са:
професионални футболисти;
бивши професионални футболисти;
активни състезатели;
любители с отлични футболни умения и много добра физическа подготовка.
Предишен актьорски опит не е необходим. Най-важни са реалните футболни качества, естественото движение на терена, спортното телосложение, дисциплината и убедителното присъствие пред камера.
Кастингът е насочен към футболисти, които визуално, физически или като стил на игра могат да напомнят на играчи от националните отбори на Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия от Световното първенство през 1994 година.
Сред имената, чиито екранни превъплъщения предстои да бъдат избрани, са легенди като Рашиди Йекини, Даниел Амокачи, Джей-Джей Окоча, Диего Марадона, Габриел Батистута, Диего Симеоне, Лотар Матеус, Юрген Клинсман, Андреас Бреме, Хорхе Кампос, Луис Гарсия и още много от емблематичните футболисти, белязали Мондиал '94.
Не е необходимо кандидатите да бъдат точни двойници на конкретен играч. Достатъчно е да притежават подходяща визия, добра физическа подготовка и убедително футболно присъствие.
За участие кандидатите трябва да изпратят трите си имена, телефон за връзка и три катуални снимки на [email protected].
Филмът „Стоичков – Имало едно време в България“ ще разкаже историята на едно поколение, което промени българската спортна история завинаги и накара милиони хора да повярват, че невъзможното е възможно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
09:18 19.07.2026
2 Ритнитопковци
Коментиран от #20
09:20 19.07.2026
3 Пешо Кюстендилецо
09:20 19.07.2026
4 6135
Поне една статия да напишете без ИИ.
Как знам ли? Ами има смешни правописни грешки.
09:21 19.07.2026
5 Трап
09:26 19.07.2026
6 едно друго предложение
09:28 19.07.2026
7 Чичовото
Коментиран от #10
09:30 19.07.2026
8 ВЕСЕЛЯК
Та този Чудомир бе казал, че почнат ли приживе да ти строят паметник, готви се за опелото.
09:31 19.07.2026
9 Ъъъъ
Коментиран от #12
09:32 19.07.2026
10 Механик
До коментар #7 от "Чичовото":Побеляха м у щото старостта не прощава.
За сметка на това, самолюбието, алчността, фукарата и жаждата за минутна слава, никога не си отиват. Особено у "герои" като тоя ритнитопковец с речник като на файтонджия от 1880 година.
Същите са и ония, някога велики рок групи, дето сега по на 80 и кусур години, подкскачат по сените и дишат астматично, а зад тях плейбека върви на 6.
Коментиран от #13
09:36 19.07.2026
11 Мдаа!🤔
09:37 19.07.2026
12 Ха,ха
До коментар #9 от "Ъъъъ":,,,😂😂😂
09:38 19.07.2026
13 Гичка
До коментар #10 от "Механик":Ма той спортист бе, не е филолог 🤣🤣
09:39 19.07.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
09:48 19.07.2026
15 Какво прави продуцент,
09:48 19.07.2026
16 хехе
Коментиран от #18
09:53 19.07.2026
17 Статист
09:57 19.07.2026
18 Бойко Симитлийски
До коментар #16 от "хехе":Не си прави майтап, момче!
09:58 19.07.2026
19 Пилотът Гошу
10:27 19.07.2026
20 Пилотът Гошу
До коментар #2 от "Ритнитопковци":Ами това е точно положението - преди 32 години Стоичков и компания направиха нещо, което донесе истинска радост и еуфория на ЦЕЛИЯ български народ. Селтак е, гламав, но това, за което му плащаха го вършеше добре.
Не одобрявам рекламите за хазарт, но си е негова работа...
Той никога не е претендирал да е умен, да е примерно пожарникар, но да се прави на премиер...
На стари години хората оглупяват, хеле пък човек като него, който е преживял толкова успехи - със сигурност му липсва много от едно време... Донякъде го разбирам, въпреки че пак е смешно да прави филми за себе си...
Де да беше Стоичков проблемът на България... За нея е направил само хубави неща, ако ще да си направи сериал, все ми е тая, нищо че няма да го гледам...
Другите са ми проблем на мен, дето 35 години не спряха да смучат кръвта на държавата....
10:35 19.07.2026
21 Успехите на
10:54 19.07.2026