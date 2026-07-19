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Търсят се Марадона, Кампос, Матеус и още футболисти за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

Търсят се Марадона, Кампос, Матеус и още футболисти за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

19 Юли, 2026 09:14 673 21

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  • джей-джей окоча-
  • диего марадона-
  • габриел батистута-
  • диего симеоне-
  • лотар матеус-
  • юрген клинсман

Продукцията ще пресъздаде мачовете срещу Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия от САЩ `94

Търсят се Марадона, Кампос, Матеус и още футболисти за филма „Стоичков – Имало едно време в България“ - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Екипът на игралния филм „Стоичков – Имало едно време в България“ обявява национален кастинг за футболисти, които ще вземат участие в една от най-мащабните български филмови продукции, посветени на Христо Стоичков и историческия път на националния ни отбор към четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Продукцията ще пресъздаде едни от най-паметните моменти в историята на българския футбол – легендарните мачове срещу Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия. За реализирането на тези сцени екипът търси мъже на възраст между 18 и 30 години, които са:

професионални футболисти;

бивши професионални футболисти;

активни състезатели;

любители с отлични футболни умения и много добра физическа подготовка.

Предишен актьорски опит не е необходим. Най-важни са реалните футболни качества, естественото движение на терена, спортното телосложение, дисциплината и убедителното присъствие пред камера.

Кастингът е насочен към футболисти, които визуално, физически или като стил на игра могат да напомнят на играчи от националните отбори на Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия от Световното първенство през 1994 година.

Сред имената, чиито екранни превъплъщения предстои да бъдат избрани, са легенди като Рашиди Йекини, Даниел Амокачи, Джей-Джей Окоча, Диего Марадона, Габриел Батистута, Диего Симеоне, Лотар Матеус, Юрген Клинсман, Андреас Бреме, Хорхе Кампос, Луис Гарсия и още много от емблематичните футболисти, белязали Мондиал '94.

Не е необходимо кандидатите да бъдат точни двойници на конкретен играч. Достатъчно е да притежават подходяща визия, добра физическа подготовка и убедително футболно присъствие.

За участие кандидатите трябва да изпратят трите си имена, телефон за връзка и три катуални снимки на [email protected].

Филмът „Стоичков – Имало едно време в България“ ще разкаже историята на едно поколение, което промени българската спортна история завинаги и накара милиони хора да повярват, че невъзможното е възможно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    8 1 Отговор
    Това като платена обява ли да го считаме?

    09:18 19.07.2026

  • 2 Ритнитопковци

    11 2 Отговор
    това ли е най-важното, 20 години безвремие, само тоя селянин със селския си диалект е най-важното. 20 години мутри, мафия, физкултурници , които спъваха младите деца на България, да не се развиват и само да лапат кинти. Шутобаджанащиния.

    Коментиран от #20

    09:20 19.07.2026

  • 3 Пешо Кюстендилецо

    8 2 Отговор
    Начи са я тия мачове сам ги гледал и на живо, а ги има и у ютубо записи, начи са при това положение да ми ги правят некакви артисти като можеш да си гледаш на запис, това е улава работа. Начи яс нема а го гледам тоя филм още са си кажувам, не знам на кои браливци разчитат да им плащат.

    09:20 19.07.2026

  • 4 6135

    8 0 Отговор
    Браво!
    Поне една статия да напишете без ИИ.
    Как знам ли? Ами има смешни правописни грешки.

    09:21 19.07.2026

  • 5 Трап

    9 0 Отговор
    Имало едно време България, трябвало да напишат. Че сега е само територия.

    09:26 19.07.2026

  • 6 едно друго предложение

    8 3 Отговор
    За ролята на Стоичков предлагам турския актьор Баръш Фалай, има прилика, само че изглежда по-интелигентен, но той е прекрасен актьор и ще може да изиграе по-глуповатия Стоичков. Да не забравят във филма да отразят ловните победи на Стоичков, как убива жирафи например.

    09:28 19.07.2026

  • 7 Чичовото

    7 1 Отговор
    Стоичкоглу ще се омаже яко с тоя филм. Да го питам аз, защо за едно кратко време му побеля косата, че и веждите му побеляха?

    Коментиран от #10

    09:30 19.07.2026

  • 8 ВЕСЕЛЯК

    11 1 Отговор
    Едно време имаше един страхотен писател. Викаха му Чудомир.
    Та този Чудомир бе казал, че почнат ли приживе да ти строят паметник, готви се за опелото.

    09:31 19.07.2026

  • 9 Ъъъъ

    8 2 Отговор
    Отборът на Подуяне 1914 може да изиграе ролята на Нигерия, че даже и на Мексико!🤔

    Коментиран от #12

    09:32 19.07.2026

  • 10 Механик

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Чичовото":

    Побеляха м у щото старостта не прощава.
    За сметка на това, самолюбието, алчността, фукарата и жаждата за минутна слава, никога не си отиват. Особено у "герои" като тоя ритнитопковец с речник като на файтонджия от 1880 година.
    Същите са и ония, някога велики рок групи, дето сега по на 80 и кусур години, подкскачат по сените и дишат астматично, а зад тях плейбека върви на 6.

    Коментиран от #13

    09:36 19.07.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    7 0 Отговор
    Трудно ще се намери, кой да изиграе неподражаемият Трифон Иванов, мир на прахът му!

    09:37 19.07.2026

  • 12 Ха,ха

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъ":

    ,,,😂😂😂

    09:38 19.07.2026

  • 13 Гичка

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Ма той спортист бе, не е филолог 🤣🤣

    09:39 19.07.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Пеевски се е съгласил да играе ролята на Марадона.🐖🐖🐖🥳🤣👍

    09:48 19.07.2026

  • 15 Какво прави продуцент,

    4 0 Отговор
    Когато се пенсионира ? . Пак НИЩО . ЩО не търсите ЛАПАЧИ като Иван и Андреи.

    09:48 19.07.2026

  • 16 хехе

    6 0 Отговор
    Меси от Банкя не върши ли работа.

    Коментиран от #18

    09:53 19.07.2026

  • 17 Статист

    2 1 Отговор
    Аз се явих за двойник на Стоичков, но ме одобриха за любовник на жена му Марияна.

    09:57 19.07.2026

  • 18 Бойко Симитлийски

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "хехе":

    Не си прави майтап, момче!

    09:58 19.07.2026

  • 19 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Е някое джудже наркоман от тъмните все ще се намери...

    10:27 19.07.2026

  • 20 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ритнитопковци":

    Ами това е точно положението - преди 32 години Стоичков и компания направиха нещо, което донесе истинска радост и еуфория на ЦЕЛИЯ български народ. Селтак е, гламав, но това, за което му плащаха го вършеше добре.
    Не одобрявам рекламите за хазарт, но си е негова работа...
    Той никога не е претендирал да е умен, да е примерно пожарникар, но да се прави на премиер...
    На стари години хората оглупяват, хеле пък човек като него, който е преживял толкова успехи - със сигурност му липсва много от едно време... Донякъде го разбирам, въпреки че пак е смешно да прави филми за себе си...
    Де да беше Стоичков проблемът на България... За нея е направил само хубави неща, ако ще да си направи сериал, все ми е тая, нищо че няма да го гледам...
    Другите са ми проблем на мен, дето 35 години не спряха да смучат кръвта на държавата....

    10:35 19.07.2026

  • 21 Успехите на

    1 0 Отговор
    футбола ни отпреди 32 години се дължат на това, че тези футболисти бяха създадени в социалистическа България, но получиха шлифовка на Запад. Сега имаме същия феномен - начело на държавата стои човек, създаден в социалистическа България, но получил шлифовка на Запад. Дано се повторят успехите отпреди 32 години, защото оттогава България няма такъв национален успех, има само индивидуални успехи на отделни личности и социални групи, но няма общ национален успех, който да обедини хората и да ги направи горди, че са българи.

    10:54 19.07.2026

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