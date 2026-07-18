Новини
Спорт »
Бг футбол »
Септември и Арда не излъчиха победител

Септември и Арда не излъчиха победител

18 Юли, 2026 21:00 575 1

  • септември софия-
  • арда-
  • кърджали-
  • първа лига-
  • резултат-
  • бирсент карагарен

Равенство и празни трибуни на "Васил Левски"

Септември и Арда не излъчиха победител - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София и Арда Кърджали се изправиха пред почти обезлюдени трибуни в мач от първия кръг на Първа лига. Въпреки липсата на публика, двата тима предложиха динамичен сблъсък, завършил при резултат 1:1.

В 17-ата минута Бирсент Карагарен даде преднина на гостите от Кърджали. След неубедително изчистване на топката от Мартин Христов, Карагарен не се поколеба и с мощно воле разпечата вратата на Септември.

В началото на второто полувреме, в 53-ата минута, английският защитник Себас Уейд възстанови равенството с хладнокръвен удар, с който фиксира крайния резултат.

След този равностоен старт, Септември ще се изправи срещу Локомотив Пловдив като гост на 26 юли от 21:15 часа. Арда пък ще приеме Славия на своя стадион два дни по-рано, също от 21:15.

СЕПТЕМВРИ СОФИЯ - АРДА КЪРДЖАЛИ 1:1
0:1 Бирсент Карагарен 17’, 1:1 Себастиан Уейд 53’

СЕПТЕМВРИ: 12. Владимир Иванов, 13. Кубрат Йонашчъ, 3. Себастиян Уейд, 4. Мартин Христов (К), 8. Божидар Пенчев, 5. Йоан Бауренски, 6. Педро Ферейра, 24. Захари Атанасов (46' - 11. Александър Джамов), 22. Преслав Георгиев (24' - 33. Галин Иванов), 29. Херард Францети (64' - 28. Стоян Стоичков), 7. Едни Рибейро Старши треньор: Шимао Фрейташ

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К), 4. Давид Акинтола, 5. Виктор Любенов, 10. Светослав Ковачев, 18. Симеон Василев (62' - 11. Атанас Кабов), 21. Вячеслав Велев, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов (73' - 6. Виктор Попов), 44. Адама Траоре, 80. Лъчезар Котев, 99. Бирсент Карагарен Старши треньор: Александър Тунчев


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николаос 66

    0 1 Отговор
    Kакво първенство какъв цирк 5човека от персонала - трагедия

    21:16 18.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове