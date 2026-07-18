Септември и Арда не излъчиха победител

Септември София и Арда Кърджали се изправиха пред почти обезлюдени трибуни в мач от първия кръг на Първа лига. Въпреки липсата на публика, двата тима предложиха динамичен сблъсък, завършил при резултат 1:1.

В 17-ата минута Бирсент Карагарен даде преднина на гостите от Кърджали. След неубедително изчистване на топката от Мартин Христов, Карагарен не се поколеба и с мощно воле разпечата вратата на Септември.

В началото на второто полувреме, в 53-ата минута, английският защитник Себас Уейд възстанови равенството с хладнокръвен удар, с който фиксира крайния резултат.

След този равностоен старт, Септември ще се изправи срещу Локомотив Пловдив като гост на 26 юли от 21:15 часа. Арда пък ще приеме Славия на своя стадион два дни по-рано, също от 21:15.

СЕПТЕМВРИ СОФИЯ - АРДА КЪРДЖАЛИ 1:1

0:1 Бирсент Карагарен 17’, 1:1 Себастиан Уейд 53’

СЕПТЕМВРИ: 12. Владимир Иванов, 13. Кубрат Йонашчъ, 3. Себастиян Уейд, 4. Мартин Христов (К), 8. Божидар Пенчев, 5. Йоан Бауренски, 6. Педро Ферейра, 24. Захари Атанасов (46' - 11. Александър Джамов), 22. Преслав Георгиев (24' - 33. Галин Иванов), 29. Херард Францети (64' - 28. Стоян Стоичков), 7. Едни Рибейро Старши треньор: Шимао Фрейташ

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К), 4. Давид Акинтола, 5. Виктор Любенов, 10. Светослав Ковачев, 18. Симеон Василев (62' - 11. Атанас Кабов), 21. Вячеслав Велев, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов (73' - 6. Виктор Попов), 44. Адама Траоре, 80. Лъчезар Котев, 99. Бирсент Карагарен Старши треньор: Александър Тунчев