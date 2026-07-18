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Изабелла Шиникова стартира уверено в квалификациите на WTA 125 в Палермо

Изабелла Шиникова стартира уверено в квалификациите на WTA 125 в Палермо

18 Юли, 2026 22:44 318 0

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  • елизара янева

Българската тенисистка се класира за следващия кръг

Изабелла Шиникова стартира уверено в квалификациите на WTA 125 в Палермо - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова започна с летящ старт участието си в квалификациите на престижния тенис турнир WTA 125 в Палермо, който се провежда на клей и разполага с награден фонд от 100 000 долара. Българската представителка, осма в схемата на пресявките, показа стабилна игра и надделя над американката Рашида Макаду с резултат 6:4, 6:4. Срещата продължи час и 37 минути, през които Шиникова демонстрира хладнокръвие и отлична тактическа подготовка.

В първия сет Шиникова успя да реализира два пробива, които ѝ осигуриха комфортна преднина и контрол върху играта.

Във втората част българката поведе с 5:3 и без излишни драми затвори мача, показвайки, че е в отлична форма и готова за нови предизвикателства.

В следващия кръг Шиникова ще се изправи срещу победителката от двубоя между третата поставена Ноеми Базилети и германката Лаура Бьонер.

Междувременно първата ракета на България – Елизара Янева, също ще вземе участие в надпреварата. Тя е осма поставена в основната схема и ще започне участието си срещу италианката Федерика Урджези.


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