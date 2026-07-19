Италиански и белгийски съдии ще ръководят сблъсъците между ЦСКА и Карабах

УЕФА официално оповести кои ще бъдат реферите на двубоите между ЦСКА и Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Първият мач, който ще се изиграе на 23 юли от 19:00 часа в Азербайджан, ще бъде поверен на опитния италиански съдия Даниеле Чифи. До него ще застанат неговите сънародници Джовани Бачини и Алесандро Ло Цицеро, които ще изпълняват ролята на асистенти. Четвърти рефер ще бъде Даниеле Перенцони, също от Италия. Въвеждането на системата ВАР ще бъде под зоркия поглед на Валерио Марини и Федерико Ла Пена, които ще се грижат за справедливостта при спорни ситуации.

Седмица по-късно, когато ЦСКА ще приеме Карабах на Националния стадион "Васил Левски", съдийската свирка ще бъде поверена на белгиеца Брам Ван Дрише. Той ще разчита на помощта на своите сънародници Михел Сеелдрайерс и Ивес де Неве, които ще бъдат негови асистенти по тъчлинията. Четвърти съдия ще бъде Кевин Ван Дам. ВАР системата за реванша ще бъде управлявана от Берт Пут, а негов помощник ще бъде Уелси Де Кремер – и двамата представители на белгийската съдийска школа.